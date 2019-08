Le pagelle del Benevento - Super Insigne, capolavoro di Coda

Benevento-Cittadella 4-1

Massimo Coda

Montipò 6 - Giornata piuttosto tranquilla, ma, quando chiamato in causa, risponde sempre presente. Sul gol di Diaw ci mette la mano, ma non può nullla sulla ribattuta.

Maggio 7 - Un fattore sulla corsia di destra. Si propone costantemente, offrendo sempre lo scarico ai compagni, realizza il raddoppio con una bella girata in area. Impeccabile anche in difesa.

Volta 6,5 - Il numero 14 si conferma un'autentica garanzia in difesa, dove alza letteralmente il muro. Annulla Diaw per tutta la gara.

Caldirola 6,5 - Padrone assoluto sulle palle alte, non perde un contrasto. Si francobolla prima a Vrioni, poi a Luppi mettendo loro la museruola.

Letizia 6,5 - Costante spina nel fianco della retroguardia veneta con le sue discese. L'intesa con Improta e Sau è già ottima. Difensivamente non concede niente.

Del Pinto 6 - La sua partita dura appena 23' a causa di alcuni problemi muscolari. Fin quando resta in campo, copre con ordine in mezzo al campo. Dal 23' Improta 6,5- Motorino instancabile sulla mancina, col suo ingresso fornisce vivacità all'attacco sannita.

Viola 6,5 - Buona gara in regia, da parte del numero dieci giallorosso, che chiama in causa Paleari nel primo tempo con una sassata dalla distanza. Innesca diverse ripartenze coi suoi lanci millimetrici, come in occasione del quarto gol, quando serve alla grande Coda.

Tello 6,5 - A tratti confusionario, ma offre la consueta prova di dinamismo e corsa. Supporta spesso la manovra coi suoi inserimenti e si fa sentire in mezzo al campo recuperando diversi palloni.

Insigne 7,5 - Gara maiuscola anche per l'esterno partenopeo, che costringe spesso al raddoppio la retroguardia ospite aprendo spazi importanti per i compagni. Offre giocate d'alta scuola e sfiora più volte il gol prima di calare il tris. Dal 79' Kragl sv

Coda 7 - Fa a sportellate, fornendo ottime sponde per i compagni. A tratti poco lucido sotto porta, ma riscatta qualche imprecisione con un autentico capolavoro per il 4-1 finale.

Sau 7 - Con la sua rapidità manda in tilt la retroguardia veneta, dimostrando già un'ottima affinità con i compagni di reparto. Propizia l'autogol di Ghiringhelli nel primo tempo, sul terzo gol serve un pallone d'oro a Insigne che non può sbagliare. Dal 67' Armenteros 6 - Appena entrato si presenta con un triplo slalom da applausi. Aiuta la squadra nel finale con le sue accelerazioni.