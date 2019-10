Le pagelle del Benevento- Tello si sblocca, ingenuo Maggio

Spezia-Benevento 0-1

© foto di Andrea Rosito

Montipo' 6,5- Primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa è prodigioso su Bidaoui e Bartolomei.

Maggio 5- Una brutta partita, condizionata dal giallo rimediato in avvio. Rischia il rosso due volte, alla terza finisce sotto la doccia anzitempo. Puntualmente saltato dal diretto avversario.

Caldirola 6- Ragusa non è una punta centrale, ma un adattato e così gli prende le misure e sbaglia pochissimo.

Antei 7- Si immola due volte salvando il risultato, è il valore aggiunto del pacchetto arretrato. (dal 40'st Tuia 6- Primo assist in carriera contro lo Spezia, oggi entra e si ripete pescando la testa di Tello).

Letizia 6- Ci sarebbero gli spazi per affondare con maggiore continuità, ma lo Spezia sulle fasce è pericoloso e gioca di posizione. Anche per lui ammonizione e qualche intervento in ritardo.

Viola 5,5- Suo il primo tentativo dalla distanza, la mira non è quella di Salerno. Si eclissa progressivamente

Kragl 5,5- Due gol di fila gli valgono la riconferma tra i titolari, ma stavolta è stranamente impreciso. (Dal 20'st Tello 7- Lo zampino sulla vittoria, un colpo di testa perfetto che scavalca Scuffet e consegna i tre punti della svolta).

Hetemaj 7- Ha qualità, quando prende palla non è mai banale e riesce a fare sempre quello che vuole.

Improta 6- Il jolly del Benevento si danna l'anima in fase di non possesso fornendo un apporto prezioso. (Dal 1'st Armenteros 6- L'assistente gli nega la gioia del gol, ma ha ragione. Impatto positivo).

Insigne 5,5- Gioca in posizione più centrale rispetto agli standard abituali, finisce nella morsa della difesa di casa e non si rende quasi mai pericoloso.

Coda 6- Non la sua miglior prestazione, anche stavolta non trova il gol ma il suo lavoro oscuro è preziosissimo e inevitabilmente perde lucidità.