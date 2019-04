Le pagelle del Benevento - Terzini goleador, Viola freddo dagli 11 metri

© foto di PhotoViews

Montipò 6,5 - Esente da colpe sul gol di Vitale, ma salva il Benevento prima sul 2-1, poi anche nel finale con una bella parata su punizione di Vitale.

Maggio 7 - Su e giù sulla fascia, senza fermarsi. Trova la rete del 2-1 con un bel tiro di sinistro, il suo piede debole, e poi stuzzica il suo pubblico con degli applausi ironici.

Volta 6 - Se la cava bene al centro della difesa, riuscendo a sventare un paio di azioni pericolose del Carpi.

Antei 5,5 - A volte è poco lucido e sbaglia il posizionamento, poi coi suoi buoni mezzi prova a rimediare. Non sempre sicuro.

Improta 7 - Comincia terzino, un ruolo non suo, ma la propensione offensiva è dote innata e non la sradichi dall'io solo cambiando posizione ad un giocatore. Il numero 16 da terzino trova la rete dopo meno di un minuto e rappresenta un vero fattore sulla fascia, anche quando gioca di nuovo più alto, come al solito.

Buonaiuto 6,5 - Ha il merito di recuperare il pallone dal quale nasce il gol decisivo di Maggio. Quantità, ma anche tanta qualità da parte della mezzala del Benevento. Dal 68' Di Chiara 6 - Ha subito un buon impatto, mette i suoi soliti cross.

Del Pinto 6 - Non fa mai mancare il cuore, ma mica solo questo. Il numero 4 si destreggia bene in mezzo al campo, smistando intelligentemente il gioco tra le altre cose.

Viola 6,5 - La sua qualità è fuori discussione, così come la freddezza da battitore di piazzati. Stavolta dal dischetto non va Coda ma lui. E il penalty è perfetto. Dal 77' Crisetig s.v.

Ricci 6,5 - Si muove inizialmente tra le linee, poi torna largo. Trova sempre gli spazi giusti per ricevere e far partire qualcosa di interessante. Dall'86' Tello s.v.

Coda 6 - Spreca un gol non da lui, ma il suo lavoro per la squadra è fondamentale. Ogni volta che prende palla sulla trequarti la difesa del Carpi va in panico.

Armenteros 5,5 - Non brilla. Prova a fare da spalla a Coda, fa a sportellate con gli avversari, ma manca in zona gol.