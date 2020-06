Le pagelle del Benevento - Tuia e Caldirola giganteggiano. Bene Hetemaj

Risultato finale: Empoli-Benevento 0-0

Montipò 6,5 - Solita sicurezza nelle uscite e un paio di parate non semplicissime, sulle quali l'estremo difensore delle Streghe si fa trovare pronto.

Maggio 6 - Ingaggia un duello personale con Tutino che lo vede in difficoltà in un paio di occasioni. L'esperto capitano giallorosso porta comunque a casa la pagnotta e la sufficienza con un paio di folate offensive (dall'84' Letizia - s.v.).

Tuia 6,5 - Con lui e Caldirola è veramente difficile passare. Svetta sulle palle inattive e i lanci lunghi.

Caldirola 6,5 - Discorso molto simile a quanto detto per Tuia. Prestazione impeccabile del duo difensivo.

Barba 6 - Un paio di buone azioni offensive e grande attenzione in difesa. Ciciretti prima e Bajrami poi non incidono anche per merito suo.

Hetemaj 6,5 - Prezioso in copertura e anche in attacco, con almeno un passaggio e un tiro pericoloso. Ottima partita.

Schiattarella 6 - Nessuna giocata da lustrarsi gli occhi, ma il solito ordine a centrocampo.

Tello 6 - Un po' nervoso soprattutto nel secondo tempo, offre comunque una prestazione solida (dal 75' Del Pinto - s.v.)

Insigne 5,5 - Dall'uomo forse di maggior qualità della rosa ci si aspetta di lui. Invece a parte un paio di azioni pericolose finisce per sbattere sui difensori dell'Empoli (dall'88' Kragl - s.v.)

Moncini 5,5 - Sinceramente troppo poco dall'attaccante del Benevento, non solo per colpa sua. Non incide sul match (dall'84' Coda - s.v.).

Sau 6 - Tra i più pericolosi dei suoi. Con le sue giocate è un pericolo costante per la difesa dell'Empoli, anche se non riesce a colpire nonostante un paio di azioni pericolose (dal 75' Improta - s.v.).