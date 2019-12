Le pagelle del Benevento - Tuia match-winner, Maggio convince

Risultato finale: Chievo Verona-Benevento 1-2

Montipò 6: il tiro di Vignato è potente, il portiere però si fa sorprendere sul suo palo. Si riscatta con la bella parata con i piedi nel finale.

Maggio 6.5: parte male, come tutto il Benevento, e si fa saltare con facilità da Garritano. Poi, da quando realizza il pari, comincia un’altra partita.

Tuia 7: è di gran lunga il migliore in campo: in difesa non sbaglia praticamente nulla, in attacco è bravo ad anticipare Nardi per il gol del 2-1. Al 90’ è fortunato, con il colpo di testa che colpisce il palo della sua porta.

Caldirola 6.5: bella partita anche per l’altro centrale di Inzaghi, che vince tutti i duelli con Meggiorini e Djordjevic.

Letizia 6: rinvia corto sul vantaggio del Chievo, ma non si scoraggia: bel cross per Maggio per il pareggio, gara convincente per il resto dei 90 minuti.

Hetemaj 6: è il grande ex di giornata. L’emozione non gioca brutti scherzi, bravissimo a chiudere in scivolata su Djordjevic e a garantire equilibrio in mediana.

Schiattarella 6: non perde mai le misure, anzi si fa trovare sempre nel posto giusto quando bisogna fermare le ripartenze clivensi.

Viola 6.5: con il sinistro disegna traiettorie sempre pericolose, come il corner che finisce sulla testa di Tuia per il ribaltone (dall’81’ Armenteros sv).

Improta 6: svaria su tutto il fronte offensivo, più volte però spreca tutto sbagliando l’ultimo passaggio (dal 74’ Antei 6: aiuta la difesa a respingere gli attacchi clivensi).

Insigne 6: buone intuizioni, pur non entrando mai nelle azioni offensive pericolose del Benevento (dal 63’ Tello 6.5: più che per una giocata offensiva, si fa vedere per la grande diagonale nel finale a salvare il vantaggio dei suoi).

Coda 6 : tiene sempre in apprensione la difesa clivense, tra il gioco di sponda e i suoi movimenti in profondità.