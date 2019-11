Le pagelle del Benevento - Viola in evidenza, Improta dà spettacolo

© foto di PhotoViews

Montipò 7 - Si fa vedere ogni qual volta viene chiamato in causa, dando sicurezza ai suoi e mostradosi come uno dei migliori portieri del campionato.



Maggio 6,5 - Esperienza al servizio di un Benevento sempre più protagonista di questa Serie B. Preziosissimo in difesa, molto abile anche in fase di spinta.

Antei 6 - Ordinato, sbaglia forse giusto qualche disimpegno e qualche palla in impostazione. Nulla di trascendentale, comunque.

Gyamfi 6,5 - Ottima gara, lavora bene e copre ottimamente su un Simy mai pericoloso grazie a lui.

Letizia 6 - Generosissimo, come suo solito. Buona propulsione sull'out mancino, alle volte però arriva in maniera un po' confusionaria.

Hetemaj 6,5 - Interdizione ottima, impostazione basilare ma non per questo non utile. Perfetta spalla per Viola.



Viola 7 - Imposta, combatte, crea occasioni e segna. Forse l'unico box to box vero della Serie B, con un sinistro davvero delicatissimo.

Schiattarella 6,5 - Guerriero vero, suda sempre la maglia e i tifosi lo acclamano proprio per questo. Esce quando ha già dato tutto.

Dal 72' Improta 7,5 - Trova il gol della sicurezza nel finale, dopo aver disputato 20 minuti di grandissimo sacrificio. La freccia in più nell'arco di Inzaghi.

Insigne 5,5 - Gara un po' opaca, sbaglia in fase di ultimo passaggio ed in generale viene spesso chiuso dalla difesa ospite. Ciò nonostante, riesce comunque a trovare qualche spazio per provare il tiro.

Dal 53' Tello 6 - Fa quel che deve, dando ampiezza sull'out di destra quando Inzaghi decide di tornare al consueto 4-4-2.

Sau 6 - Esce quando ha dato tutto, dopo aver fatto tutto il lavoro sporco possibile. Non trova grandi spazi al tiro, ma è anche grazie a lui se Coda riesce spesso a liberarsi al tiro.

Dal 66' Armenteros 5 - Si è divorato il possibile 2-0 addormentandosi da solo davanti a Cordaz, facendosi rimontare da Spolli. Non ha dato la svolta che ci si aspettava alla gara.



Coda 6,5 - Gara da centravanti vero: tante sponde, tanti duelli e tantissime palle sporche conquistate.