Le pagelle del Benevento - Volta preciso in difesa, Asencio non punge

Risultato finale: Palermo-Benevento 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Montipò 6 - Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente come in occasione del diagonale di Haas.

Volta 6,5 - Svetta con ottima scelta di tempo contro gli attaccanti del Palermo rischiando poco o nulla.

Billong 6 - Usa sempre il suo fisico per arginare le offensive rosanero leggendo bene le traiettorie del pallone. Una sola leggerezza nel finale.

Di Chiara 6,5 - Da difensore esterno si adatta molto bene anche come terzo di un pacchetto arretrato a tre e lo fa molto bene. Propositivo quando viene schierato terzino.

Maggio 6 - La sua esperienza non si discute. Rientra in campo dopo l’infortunio, rischia di vanificare tutto quando nel finale atterra Nestorovski al limite dell'area.

Bandinelli 6 - Va a tamponare gli spazi in mezzo al campo lottando con grande volontà e facendo tanta quantità.

Viola 6 - Gioca sempre per il compagno più vicino, fa girare il pallone con il tempo giusto (Dal 48’ Buonaiuto 6,5 - Molto attivo sulla corsia di sinistra. Impegna Brignoli con una conclusione potente)

Tello 6 - Ringhia alle caviglie degli avversari pressando a tutto campo e recuperando molti palloni. Qualche errore in fase d'appoggio.

Letizia 6,5 - Molto attivo sulla corsia di sinistra, attacca spesso lo spazio facendo vedere ottime giocate. Esce ad inizio ripresa per un colpo al costato (Dal 53’ Ricci 6 - Entra bene in partita fa valere la sua velocità e la sua imprevedibilità).

Asencio 5,5 - All’inizio avrebbe la palla del vantaggio ma spreca, poco incisivo in avanti.

Coda 6 - Sue le migliori occasioni del Benevento. Solo in un’occasione poteva forse fare meglio.