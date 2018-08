Le pagelle del Benevento - Volta, Ricci e Coda guidano la rimonta

Risultato finale: Benevento-Lecce 3-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Puggioni 5 - Nulla può sul gran gol di Mancosu, tradito dalla deviazione di Di Chiara sul 2-0, sorpreso sul 3-0 di Fiamozzi.

Maggio 5.5 - Dalla sua parte Calderoni spinge con grande insistenza, non è preciso sui traversoni verso il centro.

Volta 6.5 - Chiude con precisione sui traversoni che arrivano dal fondo, accorcia tardivamente su Mancosu. Prova a dare speranze al pubblico di casa siglando il 3-1.

Costa 6 - Presente di testa al centro dell'area, pulito negli interventi in anticipo sugli avversari.

Di Chiara 6 - Spinge con costanza sulla fascia sinistra dando vita ad un bel duello con Fiamozzi, buca però il pallone in occasione del 2-0 ma serve a Ricci il pallone che riaccende le speranze.

Tello 5.5 - Generoso nella fase difensiva, non positivo in quella offensiva. Si lascia sfuggire Mancosu in occasione del gol dell'1-0 (Dal 72' Buonaiuto 6.5 - Partecipa al forcing finale della sua squadra facendo valere le sue qualità).

Viola 5.5 - Si abbassa troppo sulla linea dei difensori e non riesce a far girare gli ingranaggi come vorrebbe.

Nocerino 6 - Cerca il cambio di gioco repentino sfruttando il senso della posizione di Insigne, impegna Vigorito ma sul 3-0.

Improta 5.5 - Svaria su entrambi i fronti d'attacco con la sua rapidità. Sua la prima conclusione in porta del match ma poi finisce per non incidere (Dal 73' Asencio 6.5 - Dialoga con le punte con grande vivacità, si procura il rigore del 3-3).

Coda 6 - Dopo una prestazione in ombra, risponde presente nel momento più importante del match trasformando il rigore che completa la rimonta.

Insigne 5.5 - Molto generoso anche in fase di ripiegamento aiutando Maggio ma non aiuta molto i compagni nella fase offensiva (Dal 61' Ricci 6.5 - Cambia la partita dal suo ingresso, riapre la sfida nel finale).