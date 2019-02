Le pagelle del Benevento - Zampata di Coda, provvidenziale Montipò

Massimo Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 7 – Sempre attento sulle conclusioni ospiti, che non lo impegnano però eccessivamente. Miracoloso nel finale su Diaw.



Volta 6,5 – Fin quando resta in campo si dimostra il solito leone. Insuperabile e puntuale in tutte le chiusure. Dal 46’ Tuia 6 - Buona prestazione del centrale laziale, che non fa rimpiangere l'assenza di Volta.

Antei 7 – Stesso discorso anche per il giocatore scuola Roma, che si conferma una garanzia per la retroguardia.

Caldirola 6,5 – Dal suo lato il Cittadella è spesso ficcante, ma se la cava egregiamente.

Letizia 5,5 – Resta maggiormente sulla difensiva, attento a limitare le discese del dirimpettaio Benedetti. Dal 62' Maggio 6 - Entra col giusto piglio, risultando utile specialmente nel finale.

Buonaiuto 6 – Aiuta molto in ripiegamento e mette lo zampino sul gol scodellando in area un gran pallone.



Bandinelli 6,5 – Solita prova a tutto campo del numero 25. Tanta sostanza in interdizione, mentre in avanti rappresenta una minaccia costante con le sue incursioni senza palla.

Crisetig 6 – Si limita al compitino senza strafare. Specialmente nel primo tempo fatica sull’aggressività dei centrocampisti granata.

Improta 7 – Difensore aggiunto in ripiegamento, onnipresente in fase di spinta. Sempre massima concretezza da parte del numero 16, dai cui piedi non arriva mai una giocata superflua.

Ricci 6,5 – Ruota attorno a Coda senza dare punti di riferimento agli avversari. Crea non pochi grattacapi quando riceve tra le linee, ma a volte difetta in precisione negli ultimi sedici metri. Dal 75' Asencio 6 - Entra con la giusta grinta e voglia, pur risultando talvolta confusionario. Lotta su ogni pallone rimediando anche un giallo evitabile.

Coda 7,5 - Festeggia al meglio le 50 presenze in giallorosso con un gol decisivo che regala tre punti fondamentali al Benevento.