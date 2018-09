Le pagelle del Brescia - Alfonso super, attacco poco preciso

Carpi-Brescia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 7,5 - Se il Brescia torna da Carpi con un punto, il merito è il suo che nel finale neutralizza il rigore di Jelenic. Incolpevole sull'1-1 di Arrighini.

Cistana 5 - Molte volte ruvido e poco elegante, sul gol del pareggio si perde Arrighini.

Romagnoli 6 - Gara senza sbavature, comanda la difesa.

Mateju 6,5 - Buona prova, anche in fase offensiva. Le sue cavalcate sulla destra mettono sempre in difficoltà il Carpi.

Curcio 5,5 - Propizia l'autogol di Frascatore con un insidioso cross dalla sinistra. Sulla sua fascia è una spinta constante. Nel finale è sfortunato nel toccare con la mano un passaggio di Pachonik causando il rigore poi parato da Alfonso.

Bisoli 6 - Non sfrutta la colossale occasione a inizio gara e colpisce di testa la traversa.

Tonali 6,5 - Fa bene il suo ruolo di play basso e sbaglia pochissimi palloni. È utile anche in fase di non possesso come quando a metà primo tempo salva il Brescia anticipando Jelenic pronto a calciare a rete da buona posizione (dall'87 Martinelli s.v.)

Ndoj 6 - Tanta corsa per l'intermedio di Corini. Nel finale ha una grande chance per segnare l'1-2, ma arriva stanco e poco lucido al momento di calciare in porta.

Dall'Oglio 6 - Molto attivo e intraprendente. Sbaglia un paio di scelte negli ultimi 20 metri (dal 76' Tremolada s.v.)

Torregrossa 6 -Ha più spazi di Donnarumma ed è più nel vivo del gioco. Come tutto il Brescia, pecca di precisione nell'ultimo passaggio (dal 69' Morosini 6 - Cerca di dare una marcia in più. Segna il gol del sorpasso, ma l'arbitro gli nega la gioia fischiando il fuorigioco.)

Donnarumma 5,5 - Gara difficile per lui, che viene sempre marcato a uomo dai difensori del Carpi. Non ha occasioni nitide per segnare.