Le pagelle del Brescia - Bene Gastaldello, Donnarumma non incide

Risultato finale: Cremonese-Brescia 0-0

Andrenacci 6.5 - Non fa rimpiangere Alfonso, anzi si rende protagonista di due interventi decisivi.

Sabelli 6 - Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva.

Gastaldello 6.5 - Fa rifiatare Cistana, ma non lo fa rimpiangere dall'alto della sua esperienza.

Romagnoli 6.5 - Lucido ed essenziale anche a fine campionato. Sbaglia pochissimo.

Martella 6 - Poche scorribande offensive, si tiene bloccato dietro senza grandissime sbavature.

Dall'Oglio 6 - Attento, non si risparmia nei contrasti: a corrente alternata per più di un'ora (dal 60' Ndoj 6 - Preciso in mezzo al campo.)

Viviani 5.5 - Tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento. Parte bene, poi cala.

Dessena 6 - Meno intenso rispetto alla gara contro l'Ascoli. (dal 75' Tonali s.v.- )

Tremolada 6 - Spinge in attacco, match dispendioso, ma non trova la rete.

Morosini 6 - Nel primo tempo un tiro e pochi lampi. Nella ripresa non riesce a lasciare il segno. (dal 64' Rodriguez 5.5 - Si fa vedere solo in occasione del gialo.)

Donnarumma 5.5 - il capocannoniere non segna più. Un tiro e poco più nella sua partita.