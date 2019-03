Le pagelle del Brescia - Bisoli decide, male Romagnoli

Risultato finale: Cosenza-Brescia 2-3.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alfonso 6.5 - Se il Brescia riuscirà ad arrivare in serie A dovrà ringraziarlo per l'intervento nel finale su Garritano. Non eccezionale, ma con un peso specifico incredibile. Può fare poco sui due gol, per il resto del match risponde sempre presente.

Sabelli 7 - Un giocatore nella prima frazione, un altro nella ripresa. Prima concede troppo spazio a Legittimo, che con i suoi cross fa tantissimi danni. Quando si alza diventa devastante, serve l'assist che porta al gol di Spalek.

Gastaldello 6 - Molto impreciso all'inizio del match, ma è pur vero che tutta la linea difensiva è imprecisa. Nel finale la sua esperienza è decisiva, con le buone e con le cattive porta a casa una prestazione sufficiente.

Romagnoli 5.5 - Ci mette lo zampino su entrambi i gol subiti, ma c'è anche una componente di imprevedibilità da considerare: prima la deviazione sul tiro di Bruccini, poi l'errore difensivo in marcatura su Embalo. Si rifà parzialmente nella parte finale.

Semprini 5.5 - Anche il giovane esterno sinistro ha qualche difficoltà di troppo, quando i padroni di casa aumentano la pressione è spesso impreciso nelle giocate. (Dall'84' Mateju s.v.).

Bisoli 8 - Soffre tremendamente nel primo tempo. Ma quando la squadra trova il dinamismo giusto, diventa una scheggia impazzita. Donnarumma e Torregrossa prendono palla? Lui si lancia nello spazio sempre e comunque. E nel finale l'ennesimo movimento offensivo viene premiato: gol e tre punti, il migliore in campo al Marulla è lui.

Tonali 6 - La pressione e la stanchezza iniziano a fare il loro effetto. Le qualità non mancano e non si possono in nessun modo discutere, ma si vede che ha bisogno di tirare il fiato. (Dall'86' Martinelli 6 -).

Ndoj 5.5 - Troppi errori, soprattutto in fase di costruzione del gioco. Manca la sua qualità, ma soprattutto mancano i suoi inserimenti. Sicuramente la spada di Damocle della diffida lo condiziona più del dovuto.

Spalek 7 - È sicuramente uno dei più propositivi nella ripresa, si muove senza dare punti di riferimento. E il gol del 2-1 arriva proprio da una sua giocata tra le linee. (Dal 63' Dall'Oglio 6 - Buon impatto sulla sfida, i suoi movimenti sono fondamentali nel finale di gara).

Donnarumma 7.5 - Su calcio di rigore o meno, è sempre decisivo. Non sbaglia mai, è decisivo dagli 11 metri ma anche nelle semplici giocate. Se proprio vogliamo essere precisi quell'assist sembra facile, ma una giocata simile dopo una battaglia durata 95' la fa soltanto chi ha la stoffa del campione.

Torregrossa 7 - Non segna, ma merita un voto alto. Nel primo tempo è l'unico che combatte, predica letteralmente nel deserto. Generoso, non sbaglia un colpo: si muove tra le linee ed è decisivo anche senza entrare nel tabellino.