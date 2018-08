Le pagelle del Brescia - Bisoli fa e disfa, Gastaldello che ingenuità

Risultato finale: Brescia-Perugia 1-1

Alfonso 6 - Serata tutto sommato tranquilla per il portiere del Brescia che si limita all'ordinaria amministrazione fino al rigore di Vido su cui non può nulla.

Mateju 6 - Qualche imprecisione ad inizio gara ha permesso al Perugia di attaccare dalla sua parte. Poi cresce dimostrando sicurezza.

Gastaldello 4.5 - Eredita la fascia da Caracciolo. Tempestivo il suo intervento in scivolata su Vido nel primo tempo, rovina tutto facendosi espellere per un'ingenuità.

Romagnoli 6.5 - Si francobolla ad Han consentendo al suo diretto avversario ben poche giocate. Preciso al centro dell'area di testa.

Curcio 6 - Meglio quando deve spingere nella metà campo avversaria. Suo l'assist che porta alla rete di Morosini.

Ndoj 6.5 - Si muove molto in mezzo al campo facendo tanta legna. Cerca anche l'imbucata verso l'area di rigore mettendo in luce ottime giocate.

Tonali 6.5 - Festeggia il rinnovo con le Rondinelle con una prestazione di qualità in mezzo al campo in cui non sbaglia praticamente niente.

Bisoli 6 - Suo il primo gol di questa nuova Serie B. E che gol. Un colpo al volo con cui non lascia scampo a Gabriel e che rivedremo sicuramente nel corso della stagione. Macchia però la sua prestazione trattenendo in area Vido.

Tremolada 5.5 - Avrebbe sui suoi piedi la palla del vantaggio ma colpisce il pallone in maniera sporca. Accende poco la luce per i suoi. (Dal 70' Lancini 6 - Entra a freddo a causa dell'espuslione di Gastaldello ma gioca un buon spezzone).

Ferrari 5.5 - Si sbatte molto al centro dell'attacco senza però creare pericoli alla porta di Gabriel. Un suo atterramento in area disorienta la difesa perugina in occasione del gol dell'1-0 (Dal 67' Morosini 6 - L'infortunio dell'anno scorso ormai è alle spalle, aiuta la squadra quando è in inferiorità numerica tenedo palla).

Donnarumma 6 - Guida l'attacco delle Rondinelle con la sua qualità e la sua forza. Combatte con la retroguardia avversaria (Dall'85' Dall'Oglio sv).