Le pagelle del Brescia - Bisoli migliore in campo, delude Donnarumma

Risultato finale: Brescia-Benevento 2-3.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 6 - La difesa lo lascia spesso da solo, ma non si tira mai indietro su interventi ed uscite varie. Sempre attento, può fare poco sulle reti subite.

Sabelli 6.5 - Corre per tutti i 90', non molla mai. Sulla corsia destra affonda sempre e dà anche una grossa mano in fase di non possesso.

Cistana 7 - Partita perfetta in fase difensiva, in ogni azione difensiva del Brescia c'è il suo intervento. Sempre attento, concede pochissimo agli avversari.

Romagnoli 6 - Qualche sbavatura di troppo rispetto al compagno di reparto, ma nel secondo tempo è più propositivo in entrambe le fasi. Può fare meglio, ma la partita non richiedeva sforzi particolari.

Mateju 5 - Troppi errori in entrambe le fasi, concede troppo. Va bene la mancanza di motivazioni, ma tolto l'assist che ha portato all'autogol di Di Chiara non combina molto.

Bisoli 8 - Un gran bel gol, come molti visti fino a questo momento. A fari spenti fa sempre male, ha interpretato il suo ruolo al meglio. Al momento, in serie B, è uno dei migliori.

Tonali 6 - Vuole dare spettacolo e si vede già dai primi tocchi. Gioca con leggerezza, anche se qualche volta esagera sulle giocate di prima intenzione. (Dal 60' Viviani 6 - Dà il suo contributo in entrambe le fasi, si muove con i tempi giusti).

Dessena 6 - Moto perpetuo, l'uomo della serie A delle rondinelle non si ferma praticamente mai. Manca un pochino in copertura, ma è una partita spettacolare con poca attenzione alla fase difensiva. (Dal 73' Spalek 5.5 - Si vede poco tra le linee, non riesce quasi mai a trovare le giuste misure).

Tremolada 7 - Inventa sin dai primi istanti del match, la leggerezza tira fuori tutta la sua qualità. Tra assist e giocate strappa diverse volte gli applausi al proprio pubblico. (Dall'83 Lancini s.v.).

Torregrossa 7.5 - Non segna, ma è una gioia per gli appassionati. Tocchi, girate, sponde e tante conclusioni. Nonostante la poca importanza del match, si va a procurare l'ennesimo calcio di rigore.

Donnarumma 5 - È troppo nervoso e gioca male rispetto a ciò che ci è abituato. Sembra teso rispetto al solito, peccato anche per il rigore sbagliato. Ma questa prestazione non rovina una stagione fantastica.