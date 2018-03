Le pagelle del Brescia - Caracciolo match winner, Torregrossa in gol

Risultato finale: Brescia-Pescara 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 6.5 - Prova invano a mettere una pezza alla scivolata di Somma sul gol di Coulibaly. Bella la parata sulla conclusione di Valzania nel primo tempo.

Coppolaro 6 - Si sgancia sulla corsia di destra, il salvataggio sul contropiede di Brugman nella prima frazione di gara vale come un gol.

Somma 6 - Sfortunato il suo scivolone in occasione della rete del Pescara anche se attende troppo tempo per liberarsi del pallone. Da quel momento non sbaglia un colpo per questo merita la sufficienza.

Gastaldello 6.5 - Usa la sua esperienza per chiudere sugli attaccanti del Pescara. Non sbaglia un intervento.

Longhi 6 - Accompagna l’azione sulla corsia di sinistra andando anche al traversone verso il centro dell’area (Dal 63’ Curcio 6 - Dà il proprio contributo alla causa. Scalda i guantoni a Fiorillo su calcio di punizione).

Ndoj 5.5 - Pochi gli spunti sulla destra. Difficile il duello con Valzania che lo mette spesso in difficoltà (Dal 52’ Spalek 6 - Molto vivace, impegna Fiorillo con un diagonale dalla distanza).

Tonali 6.5 - 18 anni a maggio ma piglio del veterano. Imposta l’azione con sicurezza e sfiora il gol con un destro potentissimo dalla distanza.

Martinelli 6 - Tanto lavoro sporco in mezzo al campo, si fa vedere anche in fase di costruzione di gioco.

Bisoli 6 - Dà una grossa mano alla squadra cercando sempre gli inserimenti all’interno dell’area di rigore.

Caracciolo 6.5 - Ssul pari di Torregrossa c’è anche il suo zampino. Chiama Fiorillo al grande intervento e poi sigla il gol del 2-1.

Torregrossa 6.5 - La rete del bomber è il manuale del centravanti. Riceve spalle alla porta, usa il fisico per girarsi e con una conclusione potente spacca la porta. Potrebbe trasformarsi in assist man pochi istanti più tardi preferisce la conclusione in porta trovando pronto Fiorillo (Dall’84’ Rivas sv).