Le pagelle del Brescia - Caracciolo provvidenziale, decide Bisoli

Risultato finale: Venezia-Brescia 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 6 - Si arrende al tocco sulla linea di Modolo. Mette i guantoni sull'incornata centrale di Litteri. Nel complesso, è guardingo e solido.

Coppolaro 6 - Tappabuchi in fase di non possesso, evanescente in quella d'appoggio, complice l'atteggiamento prudente. Scelta che paga, al netto del risultato finale.

Somma 6,5 - Buca l'intervento su un tracciante di Stulac: Litteri gli sguscia alle spalle, ma per sua fortuna è in offside. Protagonista nel finale: ribatte sulla linea gol già fatto di Geijo.

Gastaldello 6 - Si lascia condurre dall'esperienza nei momenti più bui. Agevolato dalla costruzione di singhiozzante del Venezia che, forcing finale a parte, non lo mette in crisi.

Longhi 6 - Anche lui alza il muro sugli affondi lagunari. Si lascia preferire in fase di non possesso: dopo un paio di guizzi a salve comprende l'antifona e si limita a contenere.

Bisoli 6,5 - Match winner, con una torsione di testa da bomber di razza. Disinnesca l'entusiasmo del Penzo, freddando il Venezia nel suo miglior momento.

Tonali 5,5 - Palleggio meno qualitativo rispetto ai suoi standard. È contratto, non riesce a rendere fluida la costruzione in una zona nevralgica del campo. Un paio d'irregolarità evitabili.

Ndoj 5,5 - Sbaglia parecchie scelte quando avrebbe l'occasione di colpire. Fallisce più di un'incursione, arretra nei minuti finali, per irrobustire l'azione di rottura delle Rondinelle.

Spalek 6 - Calibra bene lo spiovente per Caracciolo. Fa il possibile, anche se è complicato destreggiarsi negli stretti corridoi centrali. Mette la garra, dove non arriva la qualità. (Dal 70' Okwonkwo 5,5 - Getta all'aria una ripartenza che poteva valere il colpo del k.o.).

Caracciolo 7 - L'uomo della provvidenza. Ossigeno puro, quando si sgancia per stanare i centrali del Venezia. La sblocca in un'incornata delle sue, lascia il posto a Torregrossa quando il serbatoio si svuota. (Dal 58' Torregrossa 5,5 - Fallisce clamorosamente il tris).

Furlan 5,5 - Intesa difettosa con Caracciolo, salva la faccia con l'assist da fermo per il timbro di Bisoli. Spaesato, perde diversi duelli e non riesce a graffiare in area di rigore. (Dall'80' Meccariello s.v.).