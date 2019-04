Le pagelle del Brescia - Donnarumma delude, Torregrossa incontenibile

Risultato finale: Hellas Verona-Brescia 2-2.

Alfonso 6 - Non subisce moltissimi tiri verso la porta, ma sul secondo gol poteva fare qualcosa di più. Per il resto del match c'è sempre, soprattutto sui palloni alti.

Sabelli 6 - Si vede pochissimo, soprattutto quando c'è da spingere. Preferisce gestire e in una partita simile può essere una scelta condivisibile.

Cistana 6.5 - In una gara complessa non si fa prendere dall'emozione e gioca con calma olimpica, bene anche quando viene messo sotto pressione.

Romagnoli 6 - Soffre alcune imbucate, il secondo gol arriva proprio dalla sua parte. Per il resto del match non si fa sorprendere, ma alcune sbavature di troppo influenzano la sua prestazione.

Martella 7.5 - Se ci fosse stato un autovelox sull'incrocio dei pali avrebbe preso una contravvenzione per eccesso di velocità. Scarica un mancino clamoroso, segnando il suo secondo gol consecutivo. In questo finale di campionato può fare la differenza sulla corsia esterna.

Bisoli 7 - A centrocampo è uno dei migliori, soprattutto per il sacrificio. Nel finale rincorre Di Carmine, salvando una situazione pericolosa. Manca un pochino negli inserimenti e nella conclusione, ma come al solito strappa applausi.

Tonali 6 - Un po' meno brillante, ma è più un momento complessivo. Quando si accende diventa decisivo, soprattutto in fase di costruzione. Nonostante la prestazione opaca, le sue qualità le mette sempre in mostra.

Ndoj 5.5 - Non riesce ad incidere nel momento cruciale del match, oggi il Brescia manca proprio negli inserimenti dei centrocampisti. Serve qualcosa in più, ma capiamo anche il momento di appannamento.

Spalek 6 - Bene nei movimenti, soprattutto nella ripresa. Non è una gara semplice nemmeno per lui, Grosso gli mette Gustafson e non lo fa mai girare. Ma dal punto di vista dell'impegno è encomiabile.

Donnarumma 5.5 - Non gioca la sua solita partita, si vede poco in entrambe le fasi. È meno reattivo, sbaglia troppi palloni per i suoi standard. (Dal 78' Dall'Oglio 6 - Buon impatto sulla sfida, si muove bene tra le linee).

Torregrossa 7.5 - Movimenti, accelerazioni e tantissime giocate in entrambe le fasi. Diventa il fattore determinante per carattere e giocate. (Dall'87' Rodriguez s.v.).