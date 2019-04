Le pagelle del Brescia - Donnarumma domato, ingenuità fatale di Sabelli

Risultato finale: Lecce-Brescia 1-0

Alfonso 6 - Primo tempo senza troppi squilli, nella ripresa viene più impegnato dagli avanti del Lecce. Pregevole la parata sul destro dalla lunga distanza di Majer, freddato dal tiro ravvicinato di Tabanelli.

Sabelli 4,5 - Soffre dall'inizio alla fine le scorribande di Petriccione e soprattutto Venuti, si prende un giallo evitabile nel primo tempo e nella ripresa stende ancora il laterale salentino lasciando i suoi in dieci uomini.

Cistana 6 - Stringe le maglie con Romagnoli soprattutto negli assalti del Lecce dopo l'espulsione di Sabelli, prova sufficiente per il centrale del Brescia e pochi pericoli in marcatura su La Mantia.

Romagnoli 5 - Il capitano del Brescia tiene sempre alta la soglia dell'attenzione e della concentrazione, rovina la sua prestazione con la distrazione sul traversone di Meccariello dove arriva il gol di Tabanelli.

Mateju 5 - In perenne difficoltà il terzino di Corini, quando il Lecce attacca lungo la corsia mancina fa fatica nel contenere Meccariello e Falco. Dalla sua corsia nasce l'azione del gol salentino.

Bisoli 7 - Il giocatore più prezioso nella serata del Via del Mare, l'uomo che si sacrifica maggiormente in ogni zona di campo. Bravo a leggere le intenzioni dei padroni di casa, dopo l'espulsione di Sabelli scala nell'inedito ruolo di terzino destro.

Tonali 6,5 - Recupera un'infinità di palloni in mezzo al campo, tiene alta la pressione del Brescia. Promette bene il giovane talento del Brescia, si incarica della battuta di qualunque calcio piazzato. (Dal 87' Morosini sv).

Dessena 6 - Inserito dal primo minuto per dare maggiore fisicità al reparto mediano dei lombardi, nel primo tempo è sempre al centro del gioco. Nella ripresa soffre come tutto il Brescia.

Ndoj 5,5 - Schierato a sorpresa nel ruolo di trequartista da Corini, non entra benissimo in partita. Meglio in fase difensiva quando disturba Tachtsidis, non la miglior prestazione della stagione. (Dal 52' Dall'Oglio 6 - Lavoro sporco per l'ex Reggina, sufficienza piena).

Torregrossa 5,5 - Soprattutto nel primo tempo appare particolarmente ispirato, spesso si porta a spasso due avversari che tentano di contenerlo. E' sua l'occasione più pericolosa, cala alla distanza e si divora il gol nel finale di ripresa.

Donnarumma 5 - Prova a sacrificarsi tra le maglie della retroguardia del Lecce sgomitando per trovare uno spazio, offuscato dalla grande prova di Lucioni. Non arrivano palloni giocabili dopo l'espulsione di Sabelli. (Dal 71' Spalek 6 - E' fresco negli assalti finali, prova a rendersi pericoloso).