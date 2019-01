Le pagelle del Brescia - Donnarumma mette la firma, ottimo Bisoli

Risultato finale: Perugia-Brescia 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrenacci 6,5 - Inoperoso per tutta la durata del match, viene soltanto impegnato nel finale ma la risposta è super. Parata strepitosa sul destro dalla distanza di Mazzocchi che poteva riaprire la partita.

Sabelli 6 - Buona prestazione dell'ex terzino del Bari, bravo a tenere la posizione in fase di non possesso e altrettanto bravo anche in sovrapposizione specie durante la prima frazione.

Cistana 6,6 - Ha vissuto giornate più impegnative il centrale del Brescia, in marcatura sul gigante Sadiq ha poco lavoro da svolgere visto che il nigeriano non si rende praticamente mai pericoloso per tutto il corso del match. Nel secondo tempo il compito diventa più complicato e lui risponde presente.

Romagnoli 6 - Discorso abbastanza simile al compagno di reparto, il Perugia fa fatica ad entrare in area di rigore e l'ex centrale del Carpi soprattutto sul gioco aereo sbaglia pochissimo.

Mateju 6 - Comincia con la quarta inserita spingendo lungo la corsia mancina, sul finire del primo tempo e per tutta la ripresa arretra il suo raggio d'azione e tiene a bada il volenteroso e pericoloso Mazzocchi.

Dessena 6,5 - Esordio positivo per l'ex centrocampista del Cagliari, in avvio colpisce di testa e dalla respinta nasce la rete di Torregrossa. Ci mette in muscoli in mezzo al campo, a volte un pò troppi come successo con Kingsley ma è il giusto innesto di esperienza per le Rondinelle.

Tonali 6 - Non si vede tantissimo in fase di impostazione, partita importante per lui davanti agli occhi del commissario tecnico Mancini. Quando c'è da mettere ordine però è il primo a pulire l'azione del Brescia. (Dal 90' Martinelli sv).

Bisoli 7 - Non timbra il cartellino ma senza dubbio è il migliore in campo della formazione di Corini, tutte le occasioni dei lombardi passano dalle sue giocate. Ci mette lo zampino in avvio e per ben due volte sfiora anche la gloria personale.

Spalek 5,5 - Si muove tra le linee e comincia abbastanza bene, cala alla distanza quando gli avversari cominciano a prendergli le misure. Nel secondo tempo è poco in partita e non riesce mai a rendersi pericoloso come potrebbe.

Torregrossa 7 - Uno dei grandi protagonisti di questo Brescia, dopo nemmeno cinque minuti è rapace per il vantaggio dei lombardi. Tanto lavoro sporco, nel finale lancia in porta Donnarumma che consegna i tre punti alla squadra di Corini.

Donnarumma 6,5 - Il Brescia vince e la sua firma non manca mai, anche nella giornata che sembrava più cupa lascia il segno. Prima scalda i guanti di Gabriel nel primo tempo, al secondo tentativo non sbaglia e chiude la contesa. (Dal 86' Morosini sv).