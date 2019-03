Le pagelle del Brescia - Donnarumma opaco, Tonali sottotono

Risultato finale: Brescia-Cittadella 0-1

Alfonso 7 - Il doppio intervento prodigioso nella prima metà su Branca e Schenetti scongiura il rischio di appesantire ulteriormente il passivo prima dell'intervallo. Fa il massimo anche sul gol-vittoria di Finotto, che ha origine da una sua respinta corta.

Sabelli 5,5 - Rinsavisce dopo gli indugi iniziali e preme sull'acceleratore sul forcing finale delle Rondinelle, pur alternando senza soluzione di continuità buone letture a disattenzioni ampiamente evitabili. Fase di rottura che vacilla nel gran primo tempo del Cittadella.

Cistana 5 - Un gran rammendo sul destro a colpo sicuro di Finotto, ma sull'episodio chiave della gara si fa prendere d'infilata con facilità disarmante dall'ottimo Schenetti. Va in difficoltà sui ribaltamenti di fronte opposti e nel finale rimedia un giallo per un fallo tattico su Benedetti.

Romagnoli 5,5 - Non è coinvolto direttamente sul timbro di Finotto, ma nemmeno lui è esente dai ripiegamenti affannosi di una retroguardia messa sotto torchio dall'estro di Schenetti e dalla fisicità dei due riferimenti offensivi granata.

Martella 5,5 - Subisce la verve del Cittadella e non è preciso nei pochi palloni calibrati a centro area. Poco dopo la mezz'ora esce in lacrime per un guaio muscolare: non un buon segnale in ottica futura. (Dal 32' Semprini 5,5 - Pochi lampi di qualità dopo l'ingresso).

Bisoli 5 - Sbatte sistematicamente sul muro granata e fallisce ogni tentativo di incursione sul centro-destra. Il calo d'intensità nella ripresa induce Corini a richiamarlo alla base: lo rileva Morosini, a otto primi dallo scadere del tempo regolamentare. (Dall'82' Morosini s.v.).

Tonali 5 - Regia abbondantemente al di sotto degli standard cui ha abituato nella stagione corrente. Smista in orizzontale e sbaglia diversi appoggi. Non è sereno in interdizione: il giallo rimediato al quarantatreesimo ne condiziona il prosieguo della gara.

Ndoj 5,5 - Prova a salire in cattedra nel secondo tempo: sovente imbeccato tra le linee, sbaglia l'ultimo appoggio facendo sfumare transizioni potenzialmente letali. Tra i più sollecitati, ma si aggrega al marasma corale ed è impreciso più del lecito.

Spalek 5 - In un primo tempo caotico non trova quiete e patisce la pressione forsennata imbastita dalla banda di Venturato. Diverse imprecisioni e lavoro di raccordo pressoché assente. A inizio ripresa Corini lo richiama alla base per giocarsi la carta Tremolada. (Dal 54' Tremolada 6 - Qualche buona traccia non sfruttata al meglio dai compagni).

Torregrossa 6,5 - Si mette sulle spalle il tandem in un pomeriggio tanto grigio per Donnarumma. Si sbatte e ringhia su ogni pallone, costringendo agli straordinari il duo Adorni-Frare. Manca il guizzo finale, ma è tra le note più liete di giornata.

Donnarumma 5 - Prima metà di anonimato pressoché assoluto: esordisce con un piattone dal limite che si perde oltre il montante, poi più nulla fino all'intervallo. Emblematico il contropiede spezzato dal rientro di Frare a inizio ripresa: la forma migliore è ancora lontana.