Le pagelle del Brescia - Donnarumma scatenato, ottimo Torregrossa

Risultato finale: Brescia-Spezia 4-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrenacci 5.5 - Quattro sberle che fanno male ma è anche la sua difesa che non lo supporta al meglio.

Sabelli 5.5 - Colpisce per due volte la traversa, ma nelle retrovie Bidaoui lo mette in seria difficoltà.

Cistana 5 - Soffre la velocità degli attaccanti avversari, si perde Okereke in occasione del rigore fischiato agli avversari.

Romagnoli 6 - Attento sulle palle alte, cresce sopratutto nella seconda parte.

Matějů 6 - Bravo a tenere a bada gli avversari dal suo lato, non spinge però come dovrebbe.

Bisoli 6.5 - Tanti inserimenti interessanti, tiene vivo il fronte offensivo anche con le sue imbeccate.

Tonali 6.5 - E' lui la mente della squadra, fa girare il pallone e dà dinamicità al gioco.

Dessena 6.5 - Dimostra gran personalità, corre tanto e fa tanto lavoro di interdizione. (Dal 67' Ndoj 6 - Buon impatto sulla partita, lavora bene in entrambe le fasi).

Špalek 6.5 - SI muove bene tra le linee, spesso gli avversari sono costretti a stenderlo in malo modo per tenerlo a bada. (Dal 72' Tremolada 6.5 - Diversi palloni interessanti nell'area avversaria, i compagni non sfruttano).

Torregrossa 7.5 - Partita sontuosa. Non firma gol ma crea per i compagni con giocate di altissimo livello.

Donnarumma 8 - E' lui il trascinatore di questo Brescia. Firma ancora una doppietta importante, non arriva la vittoria ma il suo apporto è fondamentale.