Le pagelle del Brescia - Fattore Ndoj, Donnarumma sempre implacabile

Risultato finale: Brescia-Carpi 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 7 - Nella sofferta vittoria del Brescia lascia anche la sua firma, viene poco impegnato dagli avanti del Carpi ma nel momento decisivo si fa trovare pronto ipnotizzando dal dischetto Arrighini.

Sabelli 6,5 - Quando viene chiamato in causa lui c'è sempre, ara la corsia di destra con continuità. Ottima l'intesa con Torregrossa, diversi i traversoni interessanti scodellati all'indirizzo dell'area di rigore del Carpi.

Cistana 6 - Partita abbastanza tranquilla per il centrale del Brescia, un gioco da ragazzi contenere un Arrighini mai pericoloso. Si intende praticamente a memoria con il compagno di reparto Romagnoli.

Romagnoli 6 - Ha vissuto giornate più impegnative uno dei grandi ex della sfida, corre pochissimi pericoli per tutto il corso della sfida. Il primo a costruire la manovra del Brescia uscendo bene spesso palla al piede.

Martella 5,5 - Poteva risultare migliore l'esordio dell'ex Crotone con la nuova maglia, in fase di spinta assolutamente. Peccato per la dormita nel primo tempo, si fa sfuggire Rolando che sigla la rete del momentaneo pareggio del Carpi.

Bisoli 6 - Una prestazione abbastanza sufficiente per il figlio d'arte, mette da parte la qualità per battagliare contro gli avversari. Quando c'è bisogno di spezzare il gioco del Carpi lui si fa trovare sempre presente.

Tonali 6,5 - Le qualità per esplodere le ha tutte, progressi continui del direttore d'orchestra di questo grande Brescia. Gestisce la costruzione della squadra di Eugenio Corini con qualità, sempre pericolosi i suoi calci piazzati.

Ndoj 6,5 - Uno dei protagonisti assoluti della sfida, si guadagna un rigore e ne causa uno in favore del Carpi. Nel mezzo ci mette la firma con un inserimento perfetto su assist di Donnarumma, fattore per la manovra della squadra di casa. (Dal 71' Dessena 6 - Serve anche la sua esperienza per sigillare la vittoria che restituisce la vetta della classifica al Brescia).

Spalek 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal trequartista slovacco dopo un inizio niente male, finisce per spegnersi con il passare dei minuti e nella ripresa si vede realmente pochissimo senza mai pungere. (Dal 77' Tremolada 6,5 - Il tempo di entrare in campo e servire l'assist vincente per Donnarumma che chiude la sfida).

Donnarumma 7,5 - Bomber, assist-man e calciatore più incisivo di questo campionato. Ci mette per l'ennesima volta la firma, perfetto e freddo dal dischetto per portare in vantaggio il Brescia. Si forgia anche dell'assist vincente per il raddoppio di Ndoj e nel finale non manca l'appuntamento solito con la doppietta facendo ventuno in campionato.

Torregrossa 6 - Comincia con il piede giusto, con la voglia di chi vuole rendersi protagonista. In area di rigore è un cliente difficile per ogni difensore, va vicino alla gioia personale e lamenta due contatti dubbi senza trovare il penalty. (Dal 86' Gastaldello sv).