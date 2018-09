Le pagelle del Brescia - Follia finale di Alfonso, Bisoli sprecone

Risultato finale: Crotone-Brescia 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 5 - Vanifica una prestazione a dir poco straordinaria causando il rigore del pareggio del Crotone affossando Budimir in area.

Sabelli 5,5 - In difesa soffre un po’ troppo le scorribande di Martella lanciando il fondo per il cross. Perde il duello aereo con Budimir per il gol del pareggio (Dal 75’ Cistana sv).

Romagnoli 6,5 - Viene messo sotto pressione quando il Crotone avanza ma il recupero su Budimir nel primo tempo e su Stoian nella ripresa valgono come due gol.

Gastaldello 6 - Gioca bene d’anticipo sull’avversario anche se nel primo tempo rischia tantissimo lasciando girare Budimir.

Curcio 5,5 - Nella fase difensiva non è perfetto concedendo troppo spazio sulla fascia ai giocatori del Crotone.

Martinelli 5,5 - Perde i duelli con gli avversari in mezzo al campo. Commette troppi falli venendo anche ammonito (Dal 67’ Spalek 5,5 - Spreca la palla che avrebbe chiuso la sfida).

Tonali 6 - Gioca il pallone con lo spirito del veterano, perfetto il suo traversone per il colpo di testa vincente di Dall’Oglio.

Dall’Oglio 6,5 - Mette tanto dinamismo in campo accorciando sull’avversario con decisione, perfetto il suo colpo di testa con cui porta avanti i suoi.

Bisoli 5,5 - Volenteroso fra le linee ma non ha il killer insitict quando dovrebbe, divorandosi di fatto due colossali palle gol.

Torregrossa 6 - Gioca sul filo del fuorigioco, si procura il rigore del vantaggio che porta all’espulsione di Golemic.

Donnarumma 6,5 - Freddo quando si presenta dal dischetto in occasione del vantaggio delle Rondinelle. Poi viene chiamato poco in causa dai suoi (Dal 61’ Morosini 5,5 - Pochi gli spunti in attacco per l’ex Genoa).