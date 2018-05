Le pagelle del Brescia - I due centrali reggono, male l'attacco

Risultato finale: Ascoli-Brescia 0-0

Minelli 6,5 - Disinnesca la zuccata da due passi di Baldini con un gran guizzo. Al netto del verdetto finale, una giocata decisiva. Feroce, ma inconcludente, la pressione dell'Ascoli nella ripresa.

Coppolaro 5,5 - Alterna chiusure efficaci a qualche leggerezza in contenimento. In questo senso, pesa il giallo rimediato al diciottesimo per il calcione rifilato a Baldini. Nessuna iniziativa in appoggio.

Gastaldello 6 - Copre con la sapienza tattica del veterano e riduce all'osso gli errori. Uno di questi è la scivolata su D'Urso che gli costa il cartellino giallo al minuto venticinque.

Lancini 6 - Scalza in extremis Somma e collabora bene con il compagno di reparto, con il quale spartisce gli incarichi in rottura dispensati da Pulga. Tenuta mentale solida e un paio d'uscite in bello stile.

Longhi 5,5 - Un siluro che per poco non stravolge la sua serata: peccato che il suo mancino scagliato dal limite d'infranga sul legno. Poco male: basta un punto al Brescia per acciuffare la salvezza.

Spalek 5,5 - Partecipa alla fase difensiva e dà manforte a Coppolaro in fase di non possesso. Non offre soluzioni, però, quando è il Brescia a muovere il pallone. (Dal 73' Okwonkwo 5,5 - Il suo ingresso non cambia la gara).

Tonali 5 - Prova a mettere ordine in mediana, in una serata in cui le Rondinelle soffrono l'inerzia di una gara che l'Ascoli avrebbe l'obbligo di vincere. Scellerato l'errore nel secondo tempo: cestina un contropiede a cui serviva soltanto il tocco finale.

Martinelli 5,5 - Luci e ombre. Non incanta in palleggio, anche se rispetto a Tonali può metterla sul fisico quando il gioco si fa duro. Tanti duelli, non sempre vinti: ammonito in avvio di ripresa.

Curcio 5,5 - Pronti via e prova a scuotere i suoi con un mancino ribattuto da un centrale bianconero. Inghiottito dalla mediocrità offensiva dei biancoblu, si perde e non impegna Agazzi. (Dall'80' Dall'Oglio s.v.).

Ndoj 5 - Evanesecente e disperso nel soporifero primo tempo. Non lega con Caracciolo e fatica a trovare sbocchi. Risultato: zero iniziative e tanta corsa sterile. Pulga gli preferisce Bisoli dopo l'intervallo. (Dal 46' Bisoli 5,5 - Nessuna iniziativa dopo l'ingresso).

Caracciolo 5,5 - La solita garanzia, non basta però a mitigare una serata da spiriti forti. Intuisce presto l'inerzia della gara e duella senza sosta con i centrali dell'Ascoli, provando a lavorare di sponda, quando possibile.