Le pagelle del Brescia - Ndoj decisivo, Morosini spreca troppo

Risultato finale: Brescia-Cremonese 3-2.

Andrenacci 6.5 - Uno dei migliori in campo, compie diversi interventi decisivi. Non può far nulla sul gol capolavoro di Piccolo e sul rigore, ma un paio di parate evitano il gol.

Sabelli 6.5 - Quando trova spazio è il primo che prova ad affondare sulla corsia, nella ripresa pensa più a difendere che ad attaccare. Nel finale, nonostante la stanchezza, si fa vedere con continuità in fase di costruzione.

Cistana 6 - Partita dai due volti. Nella prima frazione ha poco lavoro da svolgere, nella ripresa ci sono molti palloni che spiovono nella sua area. E lui prova a disinnescare tutti i pericoli.

Gastaldello 6 - Come il compagno di reparto cerca di gestire al meglio le letture difensive. E la sua esperienza è fondamentale in gare come queste.

Mateju 6 - Non si vede moltissimo in inserimento, ma dà più di una mano in chiusura. Molto bene su diverse diagonali, nel finale sfiora anche la rete ma trova un ottimo Ravaglia.

Bisoli 7 - Dinamismo e qualità, si inserisce sempre con i tempi giusti. Un giocatore indispensabile per questa squadra, corre per quattro. Ma soprattutto trova un altro gol fondamentale.

Viviani 6 - Buona prova di personalità in mezzo al campo, compie diverse scelte giuste soprattutto nei momenti cruciali del match. In alcuni casi soffre la partita ma la risposta data è più che positiva. (Dall'88' Martinelli s.v.).

Ndoj 8 - È sicuramente uno dei migliori in campo, quando trova la profondità diventa imprendibile. Nel secondo tempo è meno propositivo, ma gestisce meglio il pallone. Allo scadere trova un gol da vero attaccante: in quella scivolata c'è tutto, dalla determinazione alla voglia di incidere. In positivo.

Spalek 7 - Anche lui usufruisce degli inserimenti e sblocca il match. Una buonissima prova, anche se nella parte centrale del secondo tempo soffre la reazione della Cremonese.

Morosini 6 -Nel primo tempo è imprendibile, ha sui piedi diverse occasioni da gol. Nella ripresa cala dal punto di vista fisico e ne risente tutto il Brescia. Ma deve migliorare dal punto di vista della finalizzazione. (Dal 65' Cortesi 6 - Entra molto bene in campo, ci prova in più di un'occasione).

Torregrossa 6.5 - Non incide dal punto di vista dei gol, ma il suo lavoro in attacco ha un peso specifico non indifferente. Molto bene anche in copertura sulle palle inattive.