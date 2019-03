Le pagelle del Brescia - Sempre Donnarumma, Spalek impreciso

Risultato finale: Brescia-Foggia 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alfonso 6 - Non può nulla sul gol di Galano, per il resto fa buona guardia.

Sabelli 6.5 - Tiene alta la tensione per tutta la gara. Nessun problema in marcatura, spinge appena può. Almeno due palloni interessanti su cui i compagni sbagliano.

Cistana 6.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Bene in particolare nella ripresa.

Romagnoli 5.5 - Sbaglia in occasione del gol di Galano. In più di una ripresa non convince. Meglio nella ripresa.

Martella 6.5 - Giudizioso sia in difesa che in spinta. Trova la rete su calcio di punizione, la prima con la nuova squadra.

Bisoli 6 - Gara a corrente alternata, non sempre è preciso nelle due fasi.

Viviani 6 - Sostituisce Tonali e non è facile. Si limita a non strafare. Un classe 2000 su cui si può contare nel finale di stagione.

Ndoj 5.5 - Tanti palloni recuperati, ma anche alcune imprecisioni sia in fase di non possesso che al tiro. (Dall'81' Gastaldello s.v. - )

Spalek 5.5 - Può dare di più. Più ombre che luci nella sua gara. Fatica a rendersi pericoloso, meno dinamico e fresco del solito.

Donnarumma 6.5 - Sbaglia un gol non da lui nella prima parte di gara. Poi si riscatta con una bella ripresa e il gol: 24 in 24 partite. Mostruoso.

Torregrossa 6 - Impreciso al tiro nel primo tempo. Spreca anche nella ripresa, ma è bravo a trovare il rigore della vittoria.