Le pagelle del Brescia - Somma in difficoltà, Tonali illuminante

Novara-Brescia 2-1

Minelli 5,5 - Esente da colpe sui gol di Puscas e Sansone. Nel primo tempo, invece, risponde con ottime parate prima ad Orlandi, poi a Di Mariano. Attento anche nelle uscite.

Coppolaro 5,5 - Dal suo lato arriva qualche periodo di troppo con Di Mariano che spinge. Non è sempre attento nelle chiusure.

Somma 5 - Si fa sorprendere un paio di volte alle spalle. E' troppo statico in occasione del gol di Sansone, non segue il taglio dell'avversario. Rivedibile.

Gastaldello 6 - Intercetta tanti palloni in area. Sempre presente sulle palle alte, con la sua esperienza sbaglia poco.

Longhi 5,5 - Resta inchiodato alla linea difensiva, ma non occupa sempre bene lo spazio nelle marcature. Dall'82' Spalek s.v.

Tonali 6,5 - Il suo lancio per la rete di Bisoli, nel primo tempo, è illuminante. Geniale in un altro paio di rifiniture, è la nota più leta della serata di Boscaglia.

Martinelli 6 - In dubbio fino alla vigilia del match per problemi fisici, recupera ed è autore di una buona prestazione, fatta di geometrie e rifiniture interessanti. Dal 74' Furlan s.v.

Okwonkwo 5,5 - Gioca vicino a Torregrossa, prova a sfruttare la sua velocità ma non è mai davvero incisivo. Dal 54' Caracciolo 6 - Combatte su ogni pallone come al solito, ma non fa mai male alla difesa del Novara.

Bisoli 6,5 - Il gol dell'illusione è suo. Bravo il classe '94 a tagliare il campo e riceve da Tonali, battendo poi con freddezza il portiere. Pericoloso anche prima e dopo, buona la sua prova.

Embalo 5,5 - Ci prova più volte a creare pericoli, ma viene sempre chiuso bene. A volte troppo egoista, non regala guizzi stasera.

Torregrossa 5,5 - Gioca da prima punta, ma non si rende mai pericoloso. Sempre generoso quando gioca spalle alla porta, ma poteva sicuramente fare di più.