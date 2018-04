Le pagelle del Brescia - Tonali ci prova, Somma sfortunato

Salernitana 4-2 Brescia

Michele Somma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 5 - Non chiude bene l’angolo sul gol di Sprocati mentre fa quel che può sul triplo tentativo di Bocalon.

Coppolaro 5.5 - Da apprezzare la sua voglia di fare che non si coordina però con la precisione al momento del cross. Dal 64’ Embalo 6.5- Prova, come può, a rendersi pericoloso con la sua velocità. Da applausi l’assist per Okwonkwo.

Somma 5.5 - Conferma di avere doti importanti anche sotto l’aspetto caratteriale, limita senza troppi problemi Bocalon. Peccato per la sfortunata autorete.

Lancini 5.5 - Non perfetto in occasione del gol di Sprocati, un’uscita a vuoto che pesa.

Felipe Curcio 6 - Bravo in fase di spinta, soprattutto in avvio di partita. Duella bene con Rosina.

Bisoli 6 - Gara di grande personalità del figlio d’arte, da applausi il tunnel al più esperto Rosina.

Martinelli 5 - Schierato un po’ a sorpresa da Boscaglia, parte bene ma col passare dei minuti cala vistosamente. Dal 67’ Okwonkwo 6.5 - Pronti via e trova il gol che riapre la partita.

Tonali 7 - Nessun dubbio sulle sue qualità tecniche, gestisce il pallone con estrema tranquillità e trova il gol dell’1-1 con una gran botta da fuori.

Ndoj 6 - Si posizione a supporto delle punta ma si rende maggiormente utile e pericoloso quando tenta l’inserimento in area di rigore. Dall’80’ Furlan sv.

Caracciolo 6 - Prova a punire Radunovic prima di testa e poi da fermo ma oggi non trova la via del gol.

Torregrossa 5 - Fa sportellate con il più giovane Mantovani che di riffa o di raffa riesce sempre a braccarlo.