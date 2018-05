Le pagelle del Brescia - Tonali e Minelli super, male Lancini

Risultato finale: Cittadella-Brescia 2-2.

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Minelli 7 - Sbaglia un'uscita, da quel momento in poi si trasforma e salva tutto. Miracoloso in un paio di occasioni ravvicinate per il Cittadella.

Coppolaro 5.5 - Soffre troppo le giocate sugli esterni, compie qualche sbavatura di troppo in fase di non possesso.

Lancini E. 5 - Partita da dimenticare. Sbaglia sul gol di Bartolomei, in diverse occasioni non riesce a posizionarsi come dovrebbe.

Gastaldello 6 - Solita prova di generosità ed esperienza, non sbaglia quasi nulla in fase difensiva. Esce per via di un problema fisico. (Dal 69’ Somma 6 - Entra bene in campo, non sbaglia nulla).

Longhi 6 - Soffre le accelerazioni, ma se la cava molto bene. Quando trova spazio affonda sempre e spesso va al cross.

Ndoj 5.5 - Un paio di buone giocate, poi si abbassa troppo e va spesso in difficoltà quando lo puntano in velocità.

Tonali 7 - Una partita da incorniciare. Calcia, tira, inventa e segna: un tuttocampista che ha davanti a sé un gran futuro.

Bisoli 6.5 - Si sacrifica molto bene ed è subito attivo con un paio di inserimenti. Quando trova spazio calcia, è una spina nel fianco della difesa del Cittadella. (Dal 61’ Okwonkwo 5.5 - Non ha un buon impatto, spesso sbaglia la scelta della giocata).

Spalek 7.5 - Entra in gara sin da subito e trova il gol dell'1-1. Poi si inventa un assist assurdo per Tonali: il compagno ringrazia e segna. Prestazione maiuscola da parte dell'esterno del Brescia.

Torregrossa 6 - In attacco manca, ha solo una grande occasione. Però si sacrifica molto, soprattutto sui calci piazzati.

Furlan 6 - Grande accelerazione sul gol di Spalek, nel primo tempo è molto propositivo. Nella ripresa arretra troppo, non si vede quasi mai. (Dall’81’ Dall’Oglio s.v.).