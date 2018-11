Le pagelle del Brescia - Tonali giganteggia, Donnarumma non sbaglia mai

Alfonso 6 - Sul secondo gol forse sarebbe potuto uscire e leggere l'azione, ma di certo non può essere classificabile come un errore. Esente da colpe anche sulla prima rete del Brescia.

Sabelli 5,5 - Per un tempo soffre Ragusa sulla corsia, facendosi saltare in un paio di occasione dalla velocità dell'avversario. Sicuramente meglio nella ripresa.

Cistana 7 - Giustificata con la prestazione sul campo la scelta di Corini di schierarlo. Subito due grandi chiusure, si disimpegna sempre con eleganza e sfrutta sempre il suo posizionamento perfetto. Un muro.

Romagnoli 6,5 - La sua scivolata su Di Carmine fa esplodere il Rigamonti. Il capitano tiene sempre bene la linea, non rischia mai.

Mateju 5,5 - C'era scetticismo, è un destro naturale dirottato a sinistra. Ma se la cava bene. Mezzo voto in meno per la dormita sulla rete di Pazzini quasi nel finale.

Ndoj 6 - A volte troppo frenetico, ma sicuramente importante il suo apporto. Ci prova spesso da fuori, senza però centrare lo speccho della porta. Dal 70' Dall'Oglio s.v.

Tonali 7 - Festeggia la convocazione di Mancini con una rete strepitosa con una botta dalla lunga distanza. Ma non solo con questo: prestazione sontuosa, usa sempre bene il fisico e giganteggia in mediana. Sì, giganteggia: paradossale dirlo in riferimento ad uno con la carta d'identità che recita classe 2000.

Bisoli 6,5 - Sempre in partita, combatte su ogni pallone e non si dà mai per vinto. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, a volte si tiene in una posizione troppo defilata, lasciando troppo spazio in mezzo al campo.

Spalek 6 - Gioca tra le linee, non eccelle ma sicuramente partecipa alla bella manovra bresciana. Dal 90' Gastaldello s.v.

Donnarumma 7,5 - Una gara all'insegna del 9. Nona partita, ottavo e nono gol realizzato, come il suo numero di maglia. E' l'uomo in più di questo Brescia, il trascinatore della squadra. La doppietta di oggi fa pensare che forse, a fine anno, avrà superato pure il record di 23 reti dello scorso anno. Dall'85' Martinelli s.v.

Torregrossa 7 - Lavoro infinito per la squadra, sa mettersi sia nel fango che in vetrina. Prima combatte, confeziona l'assist a Donnarumma e fa il lavoro sporco. Poi si prende la gioia personale con una bordata da fuori fantastica.