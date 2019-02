Le pagelle del Brescia - Tonali sottotono, gol pesante di Ndoj

Risultato finale: Padova-Brescia 1-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alfonso 6 - Sul gol subito può fare poco e nulla, anche perché Mazzocco colpisce con una forza incredibile. Per il resto della sfida non subisce molti tiri, ma su Mbakogu salva con un gran riflesso.

Sabelli 6.5 - La fotografia della sua partita è sulla chiusura in diagonale su Bonazzoli. Bene nella linea a quattro, ma soprattutto nella difesa a tre. Concede pochissimo agli avversari, è sempre attento in entrambe le fasi.

Cistana 6 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa compie qualche sbavatura di troppo, dovuta anche alla fretta di far gol.

Romagnoli 6 - Sfiora la rete all'inizio del secondo tempo con un gran colpo di testa. In fase difensiva pecca sui piazzati, forse poteva fare qualcosa di più sul gol di Mazzocco. Ma nel complesso gioca una buona gara.

Semprini 5.5 - Soffre le giocate sulla corsia esterna, ma alla fine riesce a limitare le accelerazioni e i cambi di passo di Baraye. (Dal 67' Tremolada 6 - Entra bene in campo, prova subito a dare una svolta al match con la sua qualità).

Bisoli 6 - Sacrificio e corsa come al suo solito, ma manca spesso nelle situazioni decisive. Poca lucidità, soprattutto per via della condizione fisica. Non è semplice giocare a tre giorni di distanza, soprattutto quando non sei abitutato. (Dall' 88' Martinelli s.v.).

Tonali 5.5 - I compagni lo seguono poco e molti tocchi sbagliati sono dovuti anche alla mancanza di dinamismo in attacco. Ma spesso il giovane regista si prende qualche licenza poetica di troppo. Nelle situazioni complesse deve mantenere la calma, anche perché ha le qualità per decidere un match.

Ndoj 7 - Molto ruvido sui contrasti, ma efficace. Nel momento più complesso si carica la squadra sulle spalle, approfitta di una disattenzione e piazza il pallone in buca d'angolo. Questo gol è pesante, ma non oggi. Ne riparleremo nei prossimi mesi, quando anche un punto potrà fare la differenza.

Spalek 6 - Nel primo tempo è l'unico che prova la giocata individuale, poi si spegne soprattutto quando il Padova alza la linea e interrompe il gioco con diversi falli.

Donnarumma 5.5 - Sembra spaesato rispetto le ultime uscite, non trova mai la posizione e gira a vuoto. Meno brillante anche nella gestione della sfera.

Morosini 5 - Prestazione opaca, con pochissimi palloni toccati. Si muove poco tra le linee, la difesa di casa lo contiene e non lo lascia mai girare. (Dal 53' Torregrossa 6 - Dà più vitalità all'attacco, ma contro questo Padova è difficile fare male).