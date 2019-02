Le pagelle del Brescia - Torregrossa e Alfonso sugli scudi

Risultato finale: Pescara-Brescia 1-5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 7 - Salva in almeno tre circostanze, poco può sulla rete di Monachello.

Sabelli 6.5 - Sale con il passare dei minuti. Nella ripresa deve impegnarsi di più per contrastare le avanzate avversarie.

Camigliano 6.5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza. Più concentrato nella seconda parte.

Romagnoli 7 - Alle volte tende a strafare e rischia di capitolare. Va anche a segno e dimostra di guidare la difesa.

Mateju 6 - Spinge appena può sulla fascia. In difesa può far meglio. Senza infamia e senza lode. (Dal 46' Curcio 6 - Tiene bene la posizione.)

Bisoli 7 - Splendida rete a coronamento di una gara a tutto campo con inserimenti e diagonali degne di note. Cresce bene il figlio dell'allenatore del Padova.

Tonali 6.5 - Il talento c'è anche se a volte tende ad estraniarsi dalla gara. Peccati di gioventù, ma si farà.

Ndoj 6.5- In alcuni frangenti si limita al compitino. Parte bene, poi si assesta nella ripresa. ( Dal 72' Dessena s.v. )

Spalek 6.5 - Vitalità da vendere, nel primo tempo va a sprazzi, ma sempre di qualità. Anche nella ripresa non tiene costante la propria spinta.

Torregrossa 8 - Bella prestazione per l'attaccante siciliano: non solo per la doppietta, ma soprattutto per la splendida seconda rete. Si integra a meraviglia con Donnarumma.

Donnarumma 7.5 Ormai è un vero bomber. Da Teramo a Brescia. Potrebbe rivedere la A solo sfiorata con l'Empoli. ( Dall'82' Gastaldello s.v. )