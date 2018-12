Le pagelle del Brescia - Torregrossa illude. Cistana, errore fatale

Risultato finale: Benevento-Brescia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 6 - L'intervento più complesso della serata è un tuffo su un destro morbido da distanza siderale di Letizia. Beffato dall'autorete di Cistana. Buon lavoro nelle uscite alte e basse.

Sabelli 6 - Presidia la corsia di destra con buon senso tattico e senza eccessivi patemi. Bloccato dietro dalla posizione di Improta, che lo fa desistere dall'accompagnare le sortite offensive dei suoi.

Romagnoli 6,5 - Rientra dalla squalifica e Lanna (in panchina al posto dello squalificato Corini) lo getta subito nella mischia. Inietta solidità ad un reparto che non gira quasi mai a vuoto: non un caso che i campani trovino il pareggio in virtù di un infortunio individuale.

Cistana 4,5 - Tiene bene per settantanove minuti, spartendosi gli oneri in chiusura con Romagnoli e muovendosi in sintonia con il resto della linea. Poi la frittata: beffa Alfonso con un lob generato da un suo tentativo di chiusura su Coda. (Dall'83' Gastaldello s.v.).

Mateju 6 - Non si scompone, pur trovandosi spesso e volentieri in difficoltà in opposizione alle iniziative dell'ispirato Letizia. Più sereno dopo il forfait dell'ex Carpi. Dà il via alla trama che porta al gol di Torregrossa.

Bisoli 6 - Spezza l'avvio aggressivo dei campani con un destro violento che costringe agli straordinari Montipò. Non ruba l'occhio, ma mette in campo un'intensità che torna utile in una contesa tanto serrata. Ammonito all'ottantesimo per una scaramuccia con Bandinelli.

Tonali 5 - Tra i grandi assenti della serata al Vigorito. Il Brescia patisce l'assenza delle sue geometrie. Sbaglia più del solito, merito anche del disturbo dei mediani opposti. Prova da archiviare al più presto.

Martinelli 5 - Fa le veci dell'acciaccato Ndoj, ma non brilla. Utile alla causa in alcune circostanze, specie quando il gioco si sporca, poi poco altro. Richiamato alla base nel finale, poco dopo lo sfortunato infortunio di Cistana. (Dall'85' Curcio s.v.).

Spalek 5 - Se la comunicazione tra centrocampo e attacco è intermittente e non sempre fluida la responsabilità è anche (e soprattutto) del trait d'union tra i due reparti. Non innesca Donnarumma e Torregrossa e gioca al di sotto degli standard abituali.

Torregrossa 7 - Sembra perdersi un po' dopo un avvio promettente. Poco dopo il settantesimo rompe gli indugi: sulla traccia di Donnarumma, supera Montipò con un sinistro imparabile. Gioia in parte soffocata sei minuti più tardi dall'errore fatale di Cistana.

Donnarumma 6 - I fari sono tutti puntati sul suo duello individuale con Coda, con il quale divide il podio della classifica marcatori in cadetteria. Prima metà che non decolla: i tre centrali opposti lo sorvegliano e disturbano l'asse con Torregrossa e Spalek. Si scuote dopo l'intervallo e serve l'assist a Torregrossa.