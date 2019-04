Le pagelle del Brescia - Torregrossa monumentale, Donnarumma a segno

Donnarumma e Torregrossa

Brescia-Salernitana 3-0

Alfonso 6 - Pressoché inoperoso, si mostra sempre attento quando chiamato in causa.

Sabelli 6 – Sempre puntuale quando c’è da spingere, ordinato in fase difensiva. La sua gara dura, però, appena 45’ a causa di alcuni guai al ginocchio. Dal 46’ Mateju 6 – Utile a contenere il forcing della Salernitana ad inizio ripresa.

Cistana 7 – Non cede un centimetro al cospetto di un gigante come Djuric, sfoderando una prestazione impeccabile.

Romagnoli 6,5 – Ottima prestazione anche da parte del centrale scuola Milan, che concede pochissimo agli avanti granata.

Martella 6 – Spinge poco, ma contiene le scorribande di Casaola. Tempismo perfetto nelle tante diagonali difensive.

Bisoli 7 – Pronti, via e serve un pallone al bacio a Tremolada da spingere soltanto in rete. Onnipresente in mezzo al campo, sia in fase offensiva che in difesa, dove scongiura il possibile pareggio granata salvando sulla linea la conclusione di Casasola. Prezioso.

Tonali 7 – La mente del Brescia. Amministra ogni pallone con la sapienza di un veterano, avviando sempre l’azione con grande personalità. Un predestinato.

Dessena 6 – Gara ordinata e senza sbavature per l’ex Parma, che aiuta molto anche in fase di contenimento.

Tremolada 6,5– Trova subito la via del gol, spianando la strada alle rondinelle. Gioca molti palloni duettando bene con i compagni. Dal 54' Dall'Oglio 6 - I suoi affondi tengono in apprensione la difesa granata fino alla fine.

Torregrossa 8 – Propizia il primo gol difendendo un gran pallone in area, trova il raddoppio con un’azione meravigliosa, scaturita da una rouleta che da sola vale il prezzo del biglietto e si guadagna il rigore del 3-0. Corre per dieci, aiuta la squadra a salire, recupera tanti palloni e offre giocate d’alta scuola. In una parola: monumentale. Dal 79' Morosini sv

Donnarumma 7 – Ritrova il gol trasformando alla perfezione il penalty guadagnato da Torregrossa. Decisivo anche in occasione del raddoppio, quando serve al compagno di reparto un assist millimetrico.