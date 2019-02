Le pagelle del Brescia - Tremolada incisivo, Sabelli in difficoltà

Alfonso 6 - Attento in più di una circostanza, capitola solo sull'invenzione di Nestorovski.

Sabelli 5.5 - Più di un mal di testa durante la gara. Soffre la velocità e la tecnica degli avversari.

Cistana 5.5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza, ma più volte va in difficoltà con Nestorovski e compagni. (Dall'84' Tremolada 7 - Era un tiro o cross? Poca cambia: arriva un punto pesantissimo in ottica promozione.)

Romagnoli 6 - Non molla mai, sembra sul punto di crollare, ma è lì, indomito. Non la sua migliore prestazione, ma c'è..

Martella s.v Sfortunato, si fa male dopo appena 10'. ( Dal 12' Gastaldello 5.5 - Si perde Nestorovski in occasione. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Bisoli 5.5 - A scartamento ridotto. Poca intensità nell'azione offensiva. Può e deve far meglio.

Tonali 6 - Fa girare il pallone e appena può va anche al tiro. Qualche pallone di troppo lasciato via.

Ndoj 6 - Si butta in avanti appena possibile. Fa in modo sufficiente le due fasi. Rischia il rosso nel finale arroventato.

Spalek 5.5 - Va a sprazzi e non riesce ad essere incisivo. Ben presto ingabbiato da Bellusci e Rajkovic.

Morosini 5.5 - Serata complicata, pochi palloni giocabili. Più sciabola che fioretto. ( Dall'83' Rodriguez 6 - Sfiora il gol minuti conclusivi, ma non è fortunato.

Torregrossa 6 - Senza il suo gemello Donnarumma vive una sera in chiaroscruo. Parte bene, poi anche lui non trova lo spazio per colpire.