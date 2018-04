Le pagelle del Carpi – Mbaye migliore in campo, Concas sottotono

Risultato finale: Carpi-Venezia 0-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colombi 6 - Non subisce molti tiri verso la porta, quando viene chiamato in causa si fa trovare sempre pronto.

Poli 6 - Molto attento, concede pochissimo. In un paio di occasioni chiude senza farsi troppi problemi, evitando il peggio.

Brosco 6.5 - In un’occasione si fa sorprendere da Litteri, poi è molto attento e non fa girare nessuno. Bene soprattutto sui palloni alti.

Ligi 6 - Come i compagni sbaglia poco e nulla, concedendo poco alle giocate degli avversari. Bene anche sulle imbucate.

Calapai 5.5 - Si vede poco, soprattutto nel secondo tempo. Mancano gli inserimenti, serviva più concretezza sulla corsia destra. (Dall’82’ Bittante s.v.).

Jelenic 6 - Fa buona densità in mezzo al campo, si sacrifica molto. Bene anche in inserimento, anche se non trova molti spazi. (Dal 64’ Concas 5.5 - Spesso sbaglia l'ultimo passaggio, si perde in qualche ricamo di troppo).

Mbaye 6.5 - Uno dei migliori in campo, recupera tantissimi palloni e non lascia spazio agli avversari. Fisicamente regge tutto il reparto.

Garritano 6 - Non forza mai la giocata e gioca molto bene in fase difensiva. In attacco spreca due buone occasioni, bene in inserimento.

Pachonik 6.5 - Buon momento di forma, sbaglia davvero poco. Si fa vedere anche in fase di spinta, è sempre attento.

Pasciuti 5.5 - Si sacrifica molto, soprattutto in fase di non possesso. Manca però negli inserimenti, non trova mai il tempo giusto. (Dal 69’ Verna 6 - Entra bene in campo, gestisce bene il pallone).

Melchiorri 6 - Si sacrifica molto, gioca bene in appoggio. Manca solo in zona gol, non viene servito molto.