Le pagelle del Carpi - Bene Arrighini, delude ancora Vitale

Risultato finale: Cittadella-Carpi 3-1.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 6 - Nel primo tempo è il migliore in campo dei suoi, compie un paio di interventi davvero decisivi. Su tutti e tre i gol non può fare nulla, soprattutto su quello messo a segno da Moncini. Nella parte finale si inventa altri interventi decisivi, se il Carpi rimane in partita fino alla fine è anche grazie alle sue parate.

Poli 5 - Dalle sue parti Branca fa il bello e il cattivo tempo. Nella prima metà di gara riesce a limitare le giocate, ma quando la squadra si butta in avanti per cercare il pareggio soffre spesso la velocità dei padroni di casa.

Krešić 5.5 - Buone letture difensive in alcune azioni, ma spesso soffre la fisicità di Moncini. E quando Schenetti alza l'asticella fa fatica come tutta la linea difensiva.

Buongiorno 5 - Non una buona prova, spesso rischia l'intervento andando fuori tempo. Sbaglia diversi palloni, soprattutto in uscita. (Dal 71' Jelenic 6 - Buon impatto sulla gara, spesso riesce ad affondare sulle corsie laterali).

Pachonik 6 - In molte azioni difensive ci mette il piede, soprattutto nel finale. Non può spingere come sa fare, anche perché la pressione dei padroni di casa lo costringe a rimanere basso. Ma porta a casa una prestazione sufficiente.

Coulibaly 6 - Parte molto bene, con diversi palloni recuperati. In quel momento la squadra di Castori prende fiducia, poi quando abbassa il ritmo soffre tutta la linea mediana.

Vitale 5.5 - Fa molta fatica a trovare le giuste misure e non riesce a gestire il possesso. Ancora non ha ben impressionato, deve alzare l'asticella. (Dal 61' Arrighini 7 - Il migliore in campo, quando entra dà la scossa e si procura il calcio di rigore. Lo segna da ex, riaprendo i giochi e dando speranze al Carpi).

Sabbione 5.5 - Si vede davvero poco, soprattutto nel secondo tempo. Spesso fuori dal gioco, manca soprattutto in inserimento.

Rolando 5 - Partita da cancellare, non affonda mai come dovrebbe. La mancanza di profondità manca proprio sulla corsia sinistra, da quella parte Settembrini e Benedetti fanno quello che vogliono. (Dall' 87' Frascatore s.v.).

Marsura 5.5 - Prova a combinare qualcosa, ma nessuno lo segue e lo aiuta. Non ha occasioni da gol da capitalizzare, nel finale si vede poco anche per via della mancanza di lucidità.

Vano 5 - Adorni e Drudi lo chiudono molto bene, lui non riesce mai a trovare le giuste misure. Viene servito poco, ma è pur vero che non fa mai movimento tra le maglie del Cittadella.