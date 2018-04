Le pagelle del Carpi - Bene Concas, Pachonik in sofferenza

Risultato finale: Parma-Carpi 2-1

Colombi 6 - Può fare qualcosa in più in occassione del primo gol. Non viene chiamato spesso in causa.

Pachonik 5 - Soffre tremendamente Di Gaudio nel primo tempo: non lo prende praticamente mai. Da quel lato nasce il gol dell'1-0 e anche la punizione del 2-0.

Brosco 5,5 - In difficoltà nel primo tempo in fase difensiva, ha il merito di farsi vedere un paio di volte in attacco ma non riesce a segnare.

Poli 6 - Primo tempo in sofferenza; migliora nella ripresa e segna anche il gol che illude il Carpi di una possibile rimonta.

Pasciuti 5,5 - Difende tutto sommato con ordine e attenzione, ma aggiunge poco in fase offensiva.

Jelenic 6 - Va un po' a tratti, ma quando è in palla è tra i migliori nelle fila del Carpi. Dal 73' Saric 5,5 - Si vede troppo poco nell'arrembaggio finale.

Mbaye 5,5 - Dovrebbe aggiungere presenza fisica al centrocampo carpigiano, ma ciò non avviene, anche perché gravato di un giallo sin da inizio gara. Dal 52' Concas 6,5 - Cambia volto al Carpi e dà la scossa ai suoi, propiziando il gol dell'1-2.

Giorico 5,5 - Prova a dirigere le operazioni di gioco, ma spesso e volentieri risulta impreciso. Meglio nella ripresa, ma non è una prestazione completamente sufficiente. Dall'81' Di Chiara sv.

Garritano 6,5 - Mette il cross che porta al gol del Carpi, e in generale dà qualche grattacapo alla difesa crociata. È il più intraprendente dei suoi.

Sabbione 6 - Inizia bene con molta aggressività: forse un po' confusionario, ma crea qualche tipo di apprensione. Non è però un attaccante e si vede.

Melchiorri 5,5 - Poco preciso al momento del tiro. Troppo isolato nel primo tempo, spesso si infrange contro una difesa del Parma in ottima forma, al di là degli infortuni.