Le pagelle del Carpi - Colombi miracoloso, Jelenic in ombra

Risultato finale: Venezia-Carpi 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 7.5 - Capitola solo su rigore, ma effettua almeno 4 parate decisive.

Pachonik 6 - Corre tanto e difende in particolare nella ripresa. Gara sufficiente.

Poli 6 - Match prettamente difensivo in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari.

Buongiorno 6 - Innesca il gol di Saugher e non solo. Prestazione di sostanza.

Suagher 6.5 - Inizio pimpante, coronato dal gol, poi cala come tutta la squadra.

Jelenic 5.5 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne. Protagonista in negativo in occasione del rigore.

Sabbione 5.5 - Meno incisivo del solito. Confeziona cross senza esiti positivi. Esce per infortunio. ( Dall'85' Saric s.v. - )

Wilmots 6 - Corre per tutto il tempo in cui rimane in campo. Non si risparmia. ( Dall'82' Mbaye s.v. - )

Frascatore 6 - Tiene botta alle offensive del Venezia. Non commette errori marchiani.

Machach 5.5 - Un paio di palle invitanti gli arrivano, non le capitalizza a dovere. ( Dal 72' Arrighini 5.5 - Non si rende pericoloso.)

Mokulu 5.5 - Contro Caracciolo e Bianchetti non riesce a vincere il duello. Ben presto alza bandiera bianca.