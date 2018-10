Le pagelle del Carpi – Colombi regala il pareggio, bene Mokulu

Risultato finale: Carpi-Cosenza 1-1.

Colombi 5.5 - Prima dell'errore è uno dei migliori in campo. Il suo intervento sul cross di Baez è da rivedere. Ma soprattutto incide sul risultato finale.

Pachonik 5.5 - Soffre soprattutto nel finale, D'Orazio non è un cliente facile. Le accelerazioni dell'esterno del Cosenza lo fanno soffrire.

Suagher 6 - Qualche sbavatura, soprattutto quando deve impostare. Ma nel complesso gioca una buonissima gara.

Poli 6.5 - Leggermente più preciso rispetto al compagno di reparto, soprattutto sui palloni alti non ha rivali. Gestisce molto bene anche le imbucate degli avversari.

Buongiorno 5.5 - Non spinge moltissimo in fase offensiva, ma compie molte chiusure. Nel finale lascia troppo spazio a Baez.

Jelenic 6 - Molto propositivo nel primo tempo, il suo destro da lontano innesca il gol di Pasciuti. Buona partita anche in fase difensiva.

Sabbione 6 - Quando la squadra si abbassa, soffre come tutti. Ma recupera moltissimi palloni, nei momenti cruciali del match.

Di Noia 6.5 - Davanti alla difesa non sbaglia nulla, compie entrambe le fasi senza sbagliare praticamente nulla. Esce per via di un infortunio. (Dal 72' Mbaye 6 - Gestisce molto bene la fase di non possesso, fa molta densità in mezzo al campo).

Pasciuti 7 - Si fa trovare al punto giusto al momento giusto. Ma anche durante tutto il match è un moto perpetuo, non sbaglia nulla.

Mokulu 6.5 - Pregevole l'assist di tacco per il gol di Pasciuti, la sua fisicità diventa un bel problema per la difesa ospite. (Dal 75' Saric 6 - Qualche buona giocata, soprattutto nel finale).

Arrighini 6 - Poche occasioni da gol, non si vede molto in attacco. Bene dal punto di vista caratteriale. (Dall'83' Machach s.v.).