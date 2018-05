Le pagelle del Carpi - Garritano generoso, Melchiorri vicino al gol

Risultato finale: Bari-Carpi 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serraiocco 6 - Reattivo sulla conclusione dalla distanza di Iocolano, incolpevole sui gol del Bari.

Calapai 6 - Viene schierato dal primo minuto a causa dell’infortunio nel riscaldamento a Pasciuti. Gara attenta contro Balkovec.

Poli 6 - Chiude gli spazi sugli attaccanti del Bari costringendo Nené ad arretrare il proprio raggio d’azione.

Ligi 6 - Sceglie i tempi giusti nelle chiusure giocando spesso d’anticipo sui giocatori di Fabio Grosso.

Pachonik 5.5 - Dalla sua parte Anderson è un cliente scomodo ma è sempre attento. Pesa sul voto il fatto che si fa bruciare da Galano in occasione dell’1-0 (Dall’83’ Bittante sv).

Mbaye 6 - Difensore aggiunto quando il Bari avanza, prende un cartellino giallo per eccesso di foga.

Jelenic 5.5 - Pochi spunti in attacco per l’esterno mancino che mantiene sempre un baricentro troppo basso. (Dal 68’ Saric 5.5 - Poche occasioni per mettersi in luce per lui).

Verna 6 - Poche sbavature per il centrocampista del Carpi che disputa una gara di sacrificio in mezzo al campo chiudendo i varchi.

Sabbione 6 - Fa molto lavoro difensivo coprendo bene gli spazi. Lascia il campo per un guaio fisico (Dal 35’ Mbakogu 5.5 - Impatto poco felice per l’attaccante, nella ripresa impegna Micai ma non basta).

Garritano 6 - Inizialmente cerca il dialogo con Melchiorri, colpisce la traversa con un preciso colpo di testa nel primo tempo. Nella ripresa segnerebbe il gol della bandiera ma è in posizione irregolare.

Melchiorri 6 - Avrebbe per ben due volte la palla del vantaggio ma Micai in entrambe le occasioni gli sbarra la strada. Nella ripresa sfiora ancora la rete con un tiro dalla distanza.