Le pagelle del Carpi - Garritano propositivo, male la difesa

Risultato finale: Palermo-Carpi 4-0.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 5 - Si inventa due buoni interventi, ma su un paio di gol poteva sicuramente qualcosa di più

Brosco 4.5 - Lascia troppo campo a Rolando, quando Coronado si sposta dalle sue parti va in netta difficoltà.

Capela 5 - Giornata no, non riesce a gestire le accelerazioni e gli inserimenti dei padroni di casa.

Ligi 5 - Perde Rispoli sulla verticalizzazione di Jajalo, soffre durante tutta la sfida. Una partita da cancellare subito.

Pachonik 6 - Uno dei pochi sopra la sufficienza, è molto attento in fase difensiva. Spinge poco, soprattutto per via delle accelerazioni dei rosanero.

Verna 5 - Ha una buona occasione per pareggiare i conti nel primo tempo, poi non si vede praticamente mai. Commette il fallo che regala il calcio di rigore al Palermo. (Dal 69’ Jelenic 5 - Non entra bene in campo, compie qualche errore di misura).

Mbaye 5 - Prova a fare densità in mezzo al campo, ma la qualità del palleggio dei padroni di casa lo manda fuori giri.

Garritano 6 - Uno dei pochi che ci prova in più occasioni, nonostante il punteggio. Qualche tiro da lontano, che però non impensieriscono Pomini. (Dal 77’ Saric s.v.).

Bittante 5.5 - Qualche buna giocata difensiva, ma spesso va in difficoltà quando Rispoli ha più spazio.

Sabbione 5 - Viene schierato in un ruolo non suo, non incide molto sulla sfida. Un tiro nel primo tempo, poi non combina più nulla. (Dal 51’ Melchiorri 5.5 - Entra in campo, ma si vede poco. E trova poco supporto dai compagni di reparto).

Nzola 4.5 - Tocca pochissimi palloni, ma non combina nulla. Nessun tiro in porta, non sfrutta nemmeno la sua velocità.