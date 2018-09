Le pagelle del Carpi - Jelenic migliore in campo, Mokulu sbaglia di tutto

Risultato finale: Carpi-Cittadella 0-1.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 6 - Può fare davvero poco sul gol subito, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta.

Pachonik 6 - Prova a spingere, soprattutto nel secondo tempo. Non sbaglia molto, bene anche nella fase di non possesso.

Suagher 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, in alcune occasioni non riesce a contenere le giocate degli ospiti.

Pezzi 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva, non corre moltissimi pericoli durante il match. Esce per via di un problema fisico. (Dal 57' Mokulu 5 - Alcune scelte sono poco comprensibili, ma ciò che pesa di più è sicuramente l'errore con la porta spalancata).

Frascatore 5 - Perde la marcatura di Proia sul gol. Per il resto della sfida bene, ma l'errore pesa molto sul giudizio finale.

Sabbione 6 - Molto propositivo, soprattutto nella ripresa. Ma in alcune situazioni non riesce ad inserirsi come sa fare.

Jelenic 7 - Migliore in campo dei suoi, crea sempre la superiorità sulla corsia destra. I pericoli maggiori arrivano tutti dai suoi piedi.

Mbaye 5.5 - Un paio di sbavature, soprattutto in fase di impostazione. Sbaglia qualche pallone di troppo.

Di Noia 6 - Ha un paio di buone occasioni sui piedi, ma non le sfrutta. Nel secondo tempo cala e si vede meno in attacco.

Concas 6 - Nel primo tempo è uno dei più reattivi, nel secondo cala d'intensità. Gioca comunque una buona partita. (Dal 62' Piscitella 6.5 - Entra in campo e crea scompiglio. Ci prova in un paio di occasioni, ma Paleari gli nega la gioia del gol).

Arrighini 5.5 - Non incide molto sul match, ha davvero poche occasioni da gol. Negli ultimi 16 metri viene controllato molto bene dalla difesa del Cittadella. (Dall'82' Vano s.v.).