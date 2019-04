Le pagelle del Carpi - Kresic, troppi svarioni. Vitale è il migliore

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Piscitelli 5,5 - Costretto a raccogliere il pallone dal sacco per tre volte, non ha grandi colpe e risponde un paio di volte presente con buoni riflessi.

Rolando 6 - Uno dei migliori del Carpi. Molto cercato sulla fascia, spinge molto e arriva spesso e volentieri sul cross.

Sabbione 5,5 - Ha il merito di salvare il Carpi immolandosi su un tiro a botta sicura di Improta. Ma gli svarioni non mancano, come in occasione della rete di Maggio.

Kresic 5 - Si addormenta in marcatura sul 2-1 del Benevento, non è reattivo come in altre occasioni. Da rivedere.

Poli 5,5 - Nel primo tempo trova il giusto equilibrio tra le due fasi, ma nella ripresa va in difficoltà anche lui come tutto il Carpi. Dal 79' Pezzi s.v.

Pachonik 5 - Un solo tempo in campo, sicuramente negativo. Viene superato in un paio di circostanze troppo facilmente dagli avversari. Dal 46' Mustacchio 5 - Si vede poco o nulla. Di certo non entra bene.

Vitale 6,5 - E' il migliore del Carpi. Non solo per il gol, su schema da calcio d'angolo nel primo tempo, ma anche perché è il più intraprendente pure nei momenti negativi della sua squadra.

Coulibaly 5,5 - Qualche colpetto ce l'ha e lo fa vedere, ma è troppo discontinuo. A tratti scompare dal campo.

Crociata 5,5 - Agisce largo e in un paio di occasioni guadagna bene lo spazio per far male, senza però riuscirci. Incolore la sua prestazione. Dal 57' Vano 6 - Entra abbastanza bene là davanti, fa un paio di sponde interessanti.

Marsura 5,5 - Solo una bella parata di Montipò, in apertura di ripresa, gli nega la gioia del gol. Fatto sta che dovrebbe provarci di più, invece viene contenuto facilmente.

Arrighini 5,5 - Come il compagno di reparto, sbatte sul portiere avversario, lui con un colpo di testa che poteva riportare la gara alla parità. Invece la via della porta non la trova.