Le pagelle del Carpi - L'errore di Jelenic pesa, Arrighini c'è

Moluku 6,5 - Realizza l'assist per l'1-1 di Arrighini e ci mette tanta voglia, lottando con il suo fisico con i difensori avversari ( dal 63' Piu 5,5 - Si vede pochissimo, non dà la frizzantezza sperata da Castori.)

Arrighini 7 - Ha il merito di segnare il momentaneo pareggio per il Carpi: controllo orientato e il destro secco sul primo palo ( dall'84 Vano s.v. )

Pasciuti 5,5 - Inizia bene, poi cala col passare dei minuti. Nel primo tempo ha una grande occasione di testa, ma schiaccia troppo la palla e non trova lo specchio della porta ( dal 77' Concas s.v. )

Di Noia 5,5 - Il suo sabato inizia con un brutto errore: un retropassaggio sbagliato che spalanca la porta a Bisoli, che di testa non sfrutta il regalo e colpisce la traversa piena. Meglio dopo l'intervallo, arriva anche alla conclusione.

Sabbione 6,5 - Uno dei migliori, in entrambe le fasi. Copre tutto il campo e con i suoi break crea pericoli al Brescia: nella ripresa va vicino al gol prima con un destro in diagonale dal limite dell'area, poi con un colpo di testa da calcio d'angolo.

Frascatore 5 - Suo l'autogol che permette al Brescia di andare in vantaggio. Costantemente in difficoltà.

Pachonik 6,5 - Fa il suo in difesa e spinge poco o nulla. Nel finale, in una delle rare discese offensive, guadagna il rigore poi sbagliato da Jelenic.

Colombi 6 - Non ha alcuna responsabilità sullo 0-1 del Brescia. Nel secondo tempo sbroglia un paio di situazioni pericolose.

