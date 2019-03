Le pagelle del Carpi - Male Buongiorno e Concas, Crociata si sacrifica

Risultato finale: Carpi-Crotone 1-2

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piscitelli 6 - Incolpevole sui gol subiti.

Rolando 5 - Non la sua miglior prestazione questo pomeriggio.

Buongiorno 5 - Sua la deviazione con la mano che regala il penalty al Crotone nel primo tempo. Dal 51' Arrighini 6 - Si dà un gran da fare.

Poli 6 - Sigla il gol che riapre l'incontro e dà speranza ai suoi fino al triplice fischio.

Sabbione 6 - Con grinta s'impegna in ogni situazione e porta comunque a casa la sufficienza.

Concas 5 - Nella ripresa decisamente meglio rispetto al primo tempo, ma nel finale taglia le gambe ai compagni con un'espulsione francamente evitabile.

Coulibaly 5 - Talvolta non riesce ad imprimere la giusta velocità alla manovra. Non bene anche in interdizione.

Di Noia 6 - Pur senza grossi acuti, risponde presente alla chiamata di Castori che lo schiera dal primo minuto. Dal 67' Vitale 6 - Gettato nella mischia nella ripresa prova ad aiutare i compagni.

Piscitella 5 - Si affida meno al suo estro di quanto gli venga chiesto e ci sia davvero bisogno. Dal 68' Crociata 6 - Entra col piglio giusto e combatte nel finale.

Mustacchio 5.5 - A fine primo tempo la deviazione vincente sulla prima palla pulita a disposizione, ma è in fuorigioco e l'arbitro annulla tutto.

Vano 6 - Col fisico prova ad imporsi e a concedere chance ai compagni.