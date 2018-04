Le pagelle del Carpi - Male Mbaye, Melchiorri assente ingiustificato

Risultato finale: Ascoli-Carpi 2-0.

Colombi 5.5 - Poteva fare qualcosa di più sul gol di Monachello, parte in ritardo. Per il resto non viene chiamato molto in causa.

Poli 6 - Uno dei pochi sopra la sufficienza. Bene in fase di non possesso, bene anche sulle verticalizzazioni.

Brosco 5 - Qualche colpa sul gol di Monachello, spesso sbaglia il tempo dell'intervento. (Dall’83’ Malcore s.v.).

Ligi 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, concede spesso il fianco. Nel primo tempo sfiora il gol, Agazzi salva.

Pachonik 5 - Non spinge moltissimo, sbaglia qualche pallone di troppo. Male anche in fase difensiva.

Jelenic 5 - Manca moltissimo in inserimento, si vede pochissimo anche in fase di non possesso. (Dal 77’ Saber 5.5 - Si vede pochissimo, non entra bene in campo).

Mbaye 5.5 - Non una buona partita, sbaglia spesso il tempo di intervento. Lascia troppo spazio ai centrocampisti avversari. (Dal 57’ Concas 6 - Uno dei più propositivi, prova spesso la giocata).

Garritano 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi. Bene anche nell'atteggiamento: nonostante le difficoltà non si perde mai nelle polemiche.

Di Chiara 4.5 - Non una buona prova, a parte un tiro dalla distanza. Ma l'errore sul gol pesa davvero troppo.

Verna 5 - Non riesce ad inibire la fonte di gioco dei padroni di casa, lascia troppo spazio alle giocate dei bianconeri.

Melchiorri 5 - Un paio di tiri, poi niente di più. Male anche in fase di non possesso, non aiuta molto la fase difensiva.