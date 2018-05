Le pagelle del Carpi - Melchiorri decisivo, Mbakogu assente ingiustificato

Risultato finale: Carpi-Cittadella 1-1.

Serraiocco 6 - Non ha molto lavoro da compiere, sempre molto attento sulle giocate degli ospiti. Bene anche nelle uscite.

Pachonik 6.5 - Compie un errore sul gol, dove non riesce ad allontanare. Ma poi si riscatta e diventa imprendibile. Suo l'assist per il gol del pareggio.

Brosco 6.5 - Con le buone o con le cattive porta a casa una prestazione super. Non fa passare nulla, sempre molto attento.

Ligi 6 - Come il compagno di reparto non sbaglia quasi nulla, se non in un paio di chiusure. Ma per il resto gioca una gara molto attenta.

Poli 6 - Molto bene sulla corsia esterna, con esperienza e qualità tiene a bada le accelerazioni degli avversari.

Pasciuti 5.5 - Inizia bene, poi sbaglia qualche suggerimento di troppo. Lascia anche troppo spazio e si abbassa troppo sulla linea dei difensori.

Jelenic 6 - Qualche buona iniziativa nel primo tempo, nella ripresa non riesce a creare nulla di pericoloso. (Dal 74’ Concas 5.5 - Non ha un buon impatto, si vede poco nella parte finale della sfida).

Sabbione 6 - Si vede poco ma intercetta parecchi palloni. In quella posizione sa esprimersi al meglio.

Saric 6 - Si muove molto bene tra le linee, quando può si inserisce senza palla. Presente anche in fase difensiva. (Dal 66’ Mbakogu 5.5 - Pochi palloni giocati, non si muove tra le linee come dovrebbe).

Garritano 6.5 - Dà il via all'azione del gol, i suoi tocchi e le sue invenzioni danno sempre la giusta accelerazione al Carpi.

Melchiorri 7 - Molto bene nei movimenti, non si tira mai indietro. E segna il gol del pareggio, facendosi trovare pronto sul secondo palo.