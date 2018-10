Le pagelle del Carpi - Mokulu delude, bene Colombi

Risultato finale: Ascoli-Carpi 1-0.

Colombi 6.5 - Uno dei migliori in campo, soprattutto nel primo tempo dove neutralizza Beretta e Ganz. Sul gol può fare davvero poco.

Pachonik 6 - Dalle sue parti non si sfonda molto, gioca con precisione e senza strafare. Esce per via di un infortunio. (Dal 63' Arrighini 5 - Non incide moltissimo, in attacco non si vede mai).

Suagher 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, forse poteva uscire meglio nell'occasione del gol subito.

Ligi 5.5 - Come il compagno di reparto compie qualche sbavatura di troppo, prova a fare qualcosa di più anche sui calci piazzati. Ma non trova le giuste misure.

Buongiorno 5.5 - Non spinge molto, la pressione degli avversari aumenta soprattutto nel secondo tempo. E in quel momento soffre troppo.

Jelenic 6 - Uno dei pochi che cerca di giocare con qualità, ma spesso predica nel deserto. Bene in fase di non possesso dove cerca di dare una mano al centrocampo.

Sabbione 6 - A parte il nervosismo, si inserisce molto bene ed è l'unico che tenta da lontano. Si conquista anche un paio di calci di punizione interessanti.

Di Noia 6 - Buona prova in mezzo al campo, lascia davvero poco spazio agli avversari. Manca soltanto in fase di costruzione. (Dal 45' Mbaye 5.5 - Non incide molto, rischia spesso di lasciare campo agli avversari).

Pasciuti 5 - Non riesce a trovare la giocata giusta quando ha spazio, male anche in fase di non possesso. Troppo nervoso, soprattutto nel finale.

Saric 5 - Doveva dare una mano a Mokulu, ma spesso si nasconde tra le linee e non si vede quasi mai. (Dal 70' Piscitella 5.5 - Pochi palloni giocati, non riesce a cambiare il destino del match).

Mokulu 5 - Un paio di giocate, ma nulla di più. Poi si limita a corricchiare, la difesa dell'Ascoli lo controlla durante tutta la sfida.