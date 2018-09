Le pagelle del Carpi – Mokulu e Arrighini migliori in campo

Risultato finale: Perugia-Carpi 0-1.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 6.5 - Compie un solo intervento, ma è decisivo. Sui palloni alti non sbaglia praticamente nulla.

Pachonik 6 - Partita gestita molto bene, non concede moltissimo e non spinge quasi mai. Ogni azione è ragionata e non forza mai la giocata.

Suagher 6.5 - Nel finale diventa decisivo con un paio di interventi che bloccano le folate offensive di Vido.

Poli 6.5 - Gioca una partita molto attenta, come il compagno di reparto. Nel finale riesce ad anticipare diverse giocate pericolose degli avversari.

Pezzi 5.5 - Commette il fallo da rigore che poteva cambiare il match. Nella ripresa fa fatica sulle giocate di Mazzocchi. (Dal 66' Buongiorno 6 - Entra molto bene in campo, chiudendo un paio di azioni decisive).

Jelenic 6 - Bene soprattutto in ripartenza, quando trova spazio riesce a creare diversi pericoli. (Dall'82' Di Noia s.v.).

Mbaye 6 - Si vede un po' meno rispetto i suoi standard, ma diventa l'ago della bilancia sui contrasti, recupera molti palloni nella fase cruciale del match.

Sabbione 6 - Bene in entrambe le fasi, spesso i compagni si appoggiano a lui nei momenti di difficoltà.

Pasciuti 6.5 - Tocca pochi palloni ma lo fa nel modo giusto. Sempre misurato, riesce a compiere la scelta giusta soprattutto nel secondo tempo. Calci di punizione conquistati, giocate di precisioni e tanta qualità.

Concas 6 - Si muove bene tra le linee, sfiora il gol dopo pochi secondi. Non dà punti di riferimento e aiuta i compagni anche in fase di non possesso. (Dal 55' Arrighini 7 - Al termine del primo tempo il suo compagno lo aveva detto: Arrighini sarà decisivo. Lui non delude le aspettative, dal momento del suo ingresso in campo il Perugia non trova più la compattezza difensiva).

Mokulu 7 - Passeggia per buona parte del match, ma quando entra in condizione diventa devastante. Fa rimbalzare la palla due volte, proteggendola con facilità: destro secco sul primo palo, tre punti in tasca e tanti abbracci. Il Carpi torna a sorridere grazie al “gigante buono”.